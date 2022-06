Kwetsbare ouderen lopen geld mis: misverstand dat het alleen voor ‘echt arme mensen’ is en regels te ingewikkeld

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Wie na het bereiken van de AOW-leeftijd een laag inkomen heeft, kan aanspraak maken op allerlei financiële voorzieningen, zoals bijzondere bijstand en belastingaftrek. Toch maakt lang niet iedereen die daar recht op heeft, gebruik van de voorzieningen. Sommige ouderen leven hierdoor zelfs onnodig onder het sociaal minimum, volgens de Nationale Ombudsman.

Van Zutphen sprak enkele tientallen ouderen, verschillende maatschappelijke organisaties die hulp bieden (intermediairs) en overheidsinstanties. Hoeveel financieel kwetsbaren die de AOW-leeftijd hebben bereikt geld mislopen, werd hiermee niet in kaart gebracht. Wel waar ze zoal tegenaan lopen.

Zo bleek dat een deel van de kwetsbare ouderen voorzieningen simpelweg niet kent, of niet beseft dat ze er recht op hebben. ‘Als ouderen wel gehoord hebben van het bestaan van bepaalde regelingen, denken veel van hen dat dit alleen voor ‘echt arme mensen’ bestemd is’, zo staat in het rapport.

Schaamte

Velen trekken pas aan de bel als ze echt in financiële problemen komen, mede uit schaamte. Door zeer zuinig aan te doen, kan het soms lang duren voor ze dit punt bereiken. De Ombudsman haalt een intermediair uit Rotterdam aan, die het geval van een man beschrijft die tot zijn dood van 700 à 800 euro per maand leefde. Die had een onvolledige AOW en maakte geen gebruik van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). ‘Hij stookte niet om rond te kunnen komen van dat geld. Maar achteraf gezien had hij wel recht op AIO.’

Ingewikkeld taalgebruik in overheidscommunicatie en op de aanvraagformulieren blijkt een struikelblok, met name voor laaggeletterden of ouderen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Ze twijfelen bijvoorbeeld of ze de voorwaarden goed begrijpen. Een gebrek aan digitale vaardigheden is ook een horde, omdat veel informatie alleen op internet staat en het invullen van formulieren veelal online gebeurt. Deze problemen spelen zeker bij ouderen van wie een inmiddels overleden partner de administratie altijd deed.

Veel ouderen gaven aan een grote afstand tot de overheid te voelen. Door het ingewikkelde taalgebruik, maar ook doordat kantoren van uitvoeringsinstanties in veel gevallen letterlijk ver weg zijn. Aan de balie van het gemeentehuis voelen velen zich onpersoonlijk behandeld, bellen met een overheidsorganisatie levert frustraties op omdat ze telkens worden doorverbonden.

Bibliotheken

De overheid zou financieel kwetsbare ouderen actiever moeten benaderen, zo luidt de aanbeveling van de Ombudsman. Dit kan bijvoorbeeld in huis-aan-huisbladen, maar ook gericht: zodra mensen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken of als uit gegevens van de overheid blijkt dat ze recht hebben op steun. ‘Als we weten om wie het gaat en waarop ze recht hebben, waarom gaan we ze dan niet wat beter helpen?’, aldus de Ombudsman.

Ook hamert hij op het belang van samenwerking met zogeheten intermediairs die ouderen helpen, bijvoorbeeld wijkcentra, buurthuizen en religieuze instellingen. Bibliotheken hebben volgens hem al aangegeven graag een grotere rol te spelen bij het bieden van hulp met digitale en financiële zaken. Bovendien roept hij het kabinet op om de wet- en regelgeving rond financiële steun aan ouderen te versimpelen, zodat de aanvragen minder complex worden.