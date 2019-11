Kwart van varkenspopulatie sterft mogelijk aan Afrikaanse varkenspest

Het ruimen van varkens in Hanoi. Beeld AFP

Volgens de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) sterven naar verwachting een kwart van de varkens aan de pest. Dat leidt mogelijk tot voedseltekorten en hoge varkensvleesprijzen.

De ziekte is het hardst toegeslagen in China, waar ongeveer de helft van de wereldwijde varkenspopulatie is gevestigd. De ziekte dook er in 2018 onverwachts op. In korte tijd heeft het virus zich in alarmerende snelheid verspreid over grote delen van het Aziatische continent, waaronder Vietnam, Noord-Korea en Cambodja.

De ziekte is ook in Europa aan een opmars bezig. De meeste gevallen komen voor in Rusland en Oost-Europese landen als Roemenië en Polen. Zelfs in België is de ziekte opgedoken en zijn wilde zwijnen besmet geraakt.

De Afrikaanse varkenspest oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Afrika. De ziekte is voor de mens ongevaarlijk, maar dodelijk voor varkens en wilde zwijnen. Het virus is moeilijk te bestrijden, omdat er geen effectief vaccin beschikbaar is. Besmette varkens worden geslacht.