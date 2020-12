Kwart van de jonge dokters overweegt te stoppen met opleiding

Studenten geneeskunde die net aan hun co-schappen zijn begonnen krijgen les met een VR-bril. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dit blijkt uit een enquête van belangenvereniging De Jonge Specialist (DJS) die door ruim 1.500 jonge artsen, zowel die in opleiding tot specialist (aios) als niet in opleiding (anios), werd ingevuld. De uitkomst is opmerkelijk want bijna alle geënquêteerden gaven tegelijkertijd aan zeer bevlogen te zijn over het werk dat zij doen.

Volgens Steffi Rombouts, vicevoorzitter van DJS, komt het door de werkdruk en het werkklimaat dat een kwart toch denkt aan stoppen. Een klimaat waarin arts-assistenten geen supervisie durven te vragen, en in 61 procent van de gevallen ook geen supervisie krijgen als ze dat wel doen.

‘Er moet steeds meer worden gedaan door steeds minder poppetjes’, stelt Rombouts. De werkdruk zal de komende jaren nog verder toenemen. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde eerder dat er in 2030 ruim 2 miljoen 75-plussers zijn. Daardoor zal de zorgvraag explosief stijgen, aldus het CPB. ‘Er staat veel op het spel’, zegt Rombouts dan ook. ‘Als je de dokter nu niet goed opleidt en geen veilige werkomgeving creëert, dan heb je straks geen goede dokter.’

Plaspauze

De meeste artsen in opleiding beginnen om 8 uur ’s ochtends en eindigen niet voor 6 uur, stelt Rombouts. ‘Zelf heb ik ook weleens dagen waarop ik blij ben als ik al een plaspauze heb en mijn boterhammetje eet ik als ik van de ene plek naar de andere wandel. En er zijn avonden dat ik nog moet inloggen op de computer om brieven te schrijven en spreekuren voor te bereiden.’ Net als voor 78 procent van haar collega’s geldt: dergelijke overuren worden niet gecompenseerd.

Volgens hoogleraar arbeidspsychologie Wilmar Schaufeli van de Universiteit Utrecht is de werkdruk in de zorg niets nieuws. ‘Het is een traditionele cultuur van niet lullen maar lopen’, stelt hij. ‘Dat is wel aan het veranderen doordat er meer vrouwen bij komen en meer mensen parttime gaan werken, maar ik heb de indruk dat dat ook gepaard gaat met andere verwachtingen. Vroeger had je als arts misschien alleen werk. Nu heb je ook hobby’s, vrienden, en een gezin en dat alles in 24 uur.’

Coronatijd

In de enquête, die DJS periodiek uitvoert, is ook gekeken hoe de coronacrisis de werkdruk voor de jonge artsen heeft beïnvloed – 60 procent werd ingezet op covid-afdelingen. En wat blijkt: de ervaren werkdruk lag tijdens de eerste golf veel lager dan daarvoor. ‘Slechts’ 14 procent van de jonge artsen had het gevoel gehaast te moeten werken, tegenover 22 procent vóór de pandemie. Volgens Rombouts komt dat doordat artsen werkten als een team.

‘Het was alle hens aan dek, niemand wist goed wat hij moest doen. Daardoor heb je als arts-assistent minder het gevoel dat je helemaal alleen die poli moet draaien en niet te veel supervisie mag vragen.’ De afgenomen druk komt ook doordat de reguliere zorg werd afgeschaald en de opleiding van jonge artsen werd stopgezet. Ook op dit moment wordt een kwart minder operaties uitgevoerd.

Dat afschalen is uiteraard geen oplossing voor de langere termijn. Al is het alleen maar omdat de opleidingen van artsen dan enorme vertraging oplopen. Wat volgens Schaufeli wel zou helpen is simpelweg meer artsen opleiden. ‘Er wordt al tientallen jaren geklaagd over tekorten. Natuurlijk is het duur om nieuwe artsen op te leiden. Maar uiteindelijk is het nog duurder als je mensen opleidt die vanwege de werkdruk ervoor kiezen om wat anders te doen.’