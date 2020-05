Kwam het door het schuim, de harde noordenwind, de hoge golven?

OVERZICHT ONGELUKKEN EN BIJNA ONGELUKKEN MET SURFERS

10-5-2020 Een 28-jarige kitesurfer uit Den Bosch is zondag bij Kamperland gegrepen door de wind en tegen een betonpaal van een strandhuisje geslagen. Hij overleed op het strand. Volgens kitesurfleraar Mark Gorter uit Krabbendijke is de man verrast door de plotseling opstekende harde wind.

2-12-2018 Een 53-jarige kitesurfer is voor de kust van Scheveningen overleden. Hij werd door zijn dochter als vermist opgegeven toen hij niet terugkwam nadat hij van het Zuiderstrand in zee was gegaan. Wat er precies mis is gegaan is niet duidelijk. Volgens waarnemers was het een goede kitesurfdag, met uitdagende omstandigheden.

6-8-2018 Hulpdiensten hebben een kitesurfer die ter hoogte van de Zandmotor bij Ter Heijde in zee in de problemen was geraakt uit het water gehaald.

31-8-2017 Een surfer is in de problemen geraakt voor de kust van Westkapelle. Het lukte hem niet meer om terug naar het strand te komen. De KNRM uit Westkapelle schoot te hulp en heeft de surfer naar het strand begeleid.

8-5-2017 Een surfer is in de problemen gekomen op het Veerse Meer. De KNRM in Veere werd rond 18.00 uur gealarmeerd. Toen de surfer werd gevonden, had die inmiddels een uur in het water gelegen. De man is door zijn surfpak niet onderkoeld geraakt.

7-9-2015 Een reddingsboot redt drie kitesurfers uit zee bij het Slufterstrand van de Maasvlakte. Een speciaal reddingsteam voor surfers van de Haagse brandweer redde een dag eerder ook al vier kitesurfers uit de zee bij het Zuiderstrand.