Kwaliteit Nederlands zwemwater wordt beter maar blijft nog achter bij water in vakantielanden

De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater is het laatste decennium flink verbeterd, maar blijft nog altijd achter bij de kwaliteit van zwemwater in veel vakantielanden. Voor 67 van de ruim 900 Nederlandse zwemwateren waarschuwt Rijkswaterstaat op zwemwater.nl, vaak voor blauwalg, voor nog eens 47 zwemplekken geldt een negatief zwemadvies.

Twaalf jaar geleden, in 2010, was het water in Nederland nog van veel slechtere kwaliteit. Toen was slechts 50 procent van het gecontroleerde water zeer goed, inmiddels krijgt 75 procent dat predicaat. Nog 3 procent van de Nederlandse zwemlocaties in openlucht staat als ‘slecht’ te boek, terwijl dat in 2010 nog 10 procent van de openbare wateren betrof. Vooral bij stilstaand water van kleine wateroppervlakten is er risico op bijvoorbeeld blauwalg, waardoor zwemmers huidirritaties kunnen krijgen of ziek kunnen worden.

In vergelijking met andere landen is het water in Nederland nog altijd relatief slecht en bungelt ons land nog altijd in de onderste regionen van de Europese zwemwaterlijst, zo blijkt uit een onderzoek bij ruim 22 duizend waterplekken. Alleen in Zweden, Albanië, Hongarije en Polen staat een kleiner deel als ‘goed’ te boek. In Zweden komt dat ten dele doordat niet al het water is gecontroleerd.

Zeewater is vaak van betere kwaliteit dan water in meren of rivieren, vandaar dat landen als Cyprus, Griekenland, Italië en Kroatië op de Europese ranglijst goed scoren. Toch scoort ook Alpenland Oostenrijk heel goed. Ook Zwitserland heeft een goede score.