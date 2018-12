Kwakkelende BinckBank mee in Deense overnamedans - met veel Chinees geld

Een medewerker van BinckBank bekijkt de beurskoersen. Beeld ANP

Het in 2000 opgerichte BinckBank is een van de kleinere Nederlandse geldhuizen. Bekend onder de namen Binck en Alex, richt het zich met relatief gunstige tarieven op online beleggende klanten. Behalve Nederland opereert BinckBank ook over de grens in België, Frankrijk, Spanje en Italië. De afgelopen jaren was er veel kritiek op het kwakkelende BinckBank. De winstgevendheid stond onder druk door de opmars van nieuwe, goedkope concurrenten als DeGiro.

Overnamedans

De overname past in een trend. Tussen het begin van de crisis in 2008 en eind 2016 verdwenen er 43 duizend banen in de Nederlandse financiële sector, maakte het CBS vandaag bekend. Behalve de economische problemen zijn ook technologische ontwikkelingen als internetbankieren daar debet aan.

Voor de komende jaren wordt al langer rekening gehouden met een overnamedans in de overvolle Europese financiële sector met haar vele duizenden, vaak kleine banken. Het in 1992 opgerichte Saxo, met 1.600 werknemers actief in zestien landen, heeft daarbij grootse ambities. Mede dankzij Chinees geld – de Deense bank is voor ruim de helft in handen van het Chinese conglomeraat Geely – kan zij op overnamepad.

‘Het belangrijkste is dat we schaalgrootte zullen bereiken die nodig is om de investeringen in technologie en onze mensen verder te intensiveren’, verklaart Saxo-topman en –oprichter Kim Fournais naar aanleiding van de overname van BinckBank . Om die te voltooien is nog wel toestemming nodig van zowel de aandeelhouders van beide banken als toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Gevolgen

Voor de klanten verandert er voorlopig weinig, benadrukt de bank op haar website. Weliswaar komt er een einde aan de beursnotering in Amsterdam, maar de merknaam BinckBank wordt behouden in Nederland en België, en het statutaire hoofdkantoor blijft in Amsterdam. Ook zullen de rekeningnummers niet wijzigen.

Voor de circa 580 werknemers van BinckBank blijft de overname niet zonder gevolgen. Over twee tot drie jaar zullen er banen verdwijnen. Deels wordt dat opgevangen door natuurlijk verloop.