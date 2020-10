Kuzu wil alsnog op de lijst van Denk voor de Tweede Kamer: ‘Kan niet egoïstisch zijn’

Tunahan Kuzu (L) en Farid Azarkan na afloop van een ledenvergadering van DENK. Beeld ANP

‘Als zo massaal een dringend beroep op je wordt gedaan, kan je niet egoïstisch zijn’, zei hij in de liveuitzending. ‘Dan moet je je wegcijferen voor het grotere belang.’

Kuzu kondigde zijn afscheid van de Tweede Kamer aan in maart. Als reden voerde hij aan dat de politiek ‘een behoorlijke impact op zijn persoonlijke leven’ had. Korte tijd later bleek dat een intern conflict met Denk-medeoprichter Selçuk Öztürk ten grondslag lag aan die beslissing. Öztürk rakelde een incident uit 2018, toen partijleider Kuzu werd beschuldigd van ‘grensoverschrijdend gedrag’ door een bij Denk betrokken vrouw.

Na maanden geruzie legden Kuzu, Öztürk en de nieuwe fractievoorzitter Farid Azarkan het in mei verrassend genoeg weer bij. Toch kwam Kuzu nog niet terug op zijn besluit. De geruchten dat hij dat wel zou gaan doen, werden sterker toen het Rotterdamse raadslid Enes Yiğit een online campagne op poten zette, #Kuzu moet door. Yiğit riep de Denk-achterban op Kuzu te bestoken met mailtjes en hem zijn vertrek te doen heroverwegen.

Vertrouweling

Volgens kritische leden was die campagne doorgestoken kaart. Yiğit is een vertrouweling van Kuzu. Door een ‘spontane’ ledenactie op touw te zetten, zou het voor Kuzu makkelijker worden zijn beslissing terug te draaien. Deze kritische geluiden bereikten ook de Denk-oprichter zelf. ‘Kwaadwillenden spreken over een bewuste actie’, schreef Kuzu maandag op Facebook. Zelf ontkende hij dat stellig.

Nu Kuzu blijft, is de vraag wat Denk doet met het incident uit 2018. Op de Algemene Ledenvergadering van de partij in juni stemden de leden voor het alsnog uitvoeren van een gedegen onderzoek naar het voorval. Het interim-bestuur schoof die hete aardappel door naar het volwaardige nieuwe bestuur, dat vorige week aantrad.

Overigens is nog maar de vraag of dat nieuwe partijbestuur rechtmatig is gekozen: volgens experts verenigingsrecht kon de stemming, waarvoor Denk vanwege de coronamaatregelen minder dan honderd leden uitnodigde, juridisch niet door de beugel.