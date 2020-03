Kuzu weg als fractievoorzitter Denk na beschuldiging van ongewenst gedrag

Jesse Klaver (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66) en Tunahan Kuzu (DENK) tijdens de algemene politieke beschouwingen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Tunahan Kuzu van Denk zou zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenst gedrag jegens een medewerker van de partij. Dat meldde zondagavond maandblad HP/De Tijd. Pas nadat toenmalig fractievoorzitter Kuzu twee weken geleden door partijvoorzitter Selçuk Öztürk met zijn gedrag werd geconfronteerd, zou hij hebben besloten zich volgend jaar terug te trekken uit de politiek. Vorige week gaf Kuzu zelf als reden voor zijn vertrek dat de politiek een ‘behoorlijke impact’ op zijn persoonlijke leven had.

In een persverklaring erkent de partij maandag dat Kuzu zich begin 2018 heeft gedragen op een manier die ‘niet past bij de kernwaarden van Denk’. Na ‘indringende gesprekken’ zouden het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie hebben besloten Kuzu definitief zijn fractievoorzitterschap te ontnemen. Eerder had hij dat al tijdelijk moeten inleveren. Denk spreekt tegen dat de vrouw in kwestie een dienstverband had bij de partij en houdt het op een vrouw met wie Kuzu in een eerder stadium ‘met wederzijds goedvinden’ een relatie had, al doet dat ‘niets af aan de situatie’.

De affaire rond Kuzu doorbreekt de rust die de partij ogenschijnlijk genoot. Na het voortijdige vertrek van Sylvana Simons in 2016 leken de drie Kamerleden (Kuzu, Öztürk en Farid Azarkan) de eenheid te bewaren. De gestage groei van het aantal volksvertegenwoordigers na de verkiezingen voor gemeenten en provincies verliep zonder grote problemen, op enkele lokale oprispingen na. Onbesuisde acties zoals de fotocollages om collega-Kamerleden in diskrediet te brengen en het door Jeruzalem lopen met een Palestijnse vlag leken tot het verleden te behoren.

Geheim

Nu blijkt dat de partij al twee jaar een geheim met zich meedroeg. Voor de vrouw die slachtoffer zou zijn geweest van de avances van Kuzu was de zaak reeds afgedaan; zij had volgens HP/De Tijd eerst haar beklag gedaan bij Azarkan en toen dat niets uithaalde later bij Kamervoorzitter Khadija Arib. Die had haar aangeraden een vertrouwenspersoon te zoeken, binnen de partij, in de Tweede Kamer of bij maatschappelijk werk. De vrouw had de kwestie vervolgens laten rusten.

In de afgelopen weken kwam er opeens nieuw leven in de affaire. Öztürk, die zowel Kamerlid als partijvoorzitter is, zocht contact met de vrouw omdat hij Kuzu alsnog met zijn gedrag wilde confronteren. Dat zou hij doen in gezelschap van Ayhan Tonça, een voormalig CDA’er die voor Denk lijsttrekker was bij de Europese verkiezingen maar geen zetel haalde.

Dat gesprek zou plaatsvinden in Apeldoorn op 16 maart. De vrouw probeerde Öztürk van zijn plan te doen afzien, zo blijkt uit een aan hem gericht WhatsApp-bericht dat HP publiceerde. Ze zocht ook opnieuw contact met Arib, die haar andermaal, dit keer per mail, aanraadde een vertrouwenspersoon te zoeken.

Het was vergeefse moeite. Öztürk en Tonça zetten het gesprek door en vijf dagen later maakte Kuzu bekend de politiek te verlaten. Hij droeg met onmiddellijke ingang het fractievoorzitterschap over, maar zou tot de verkiezingen van 2021 aanblijven als gewoon Kamerlid. In de persverklaring schrijft de partij maandag ‘dat Kuzu binnen afzienbare tijd zijn rol voor DENK binnen de politiek zal beëindigen’.

Gevolgen

De ophef rond Kuzu heeft voor Denk grote gevolgen. De kiem voor de partij werd gelegd toen Kuzu en Öztürk het in 2014 oneens waren met het integratiebeleid van minister Asscher en vervolgens uit de PvdA-fractie werden gezet. Eén van de twee oprichters valt nu weg. Extra complicatie is dat ook Öztürk met de gedachte speelde de politiek te verlaten. Nadat Kuzu vorige week aankondigde niet herkiesbaar te zijn, naar nu blijkt dus vlak na het gesprek in Apeldoorn, was het eventuele vertrek van Öztürk van de baan.

Denk zegt een vertrouwenspersoon te hebben aangesteld voor ‘personen buiten de organisatie’ en interne procedures te hebben aangescherpt. De partij was niet bereikbaar voor nader commentaar. In een reactie in HP/De Tijd zei Kuzu ‘dat de beschuldigde het nooit zal winnen van het beeld dat hier wordt opgeroepen’ en dat hij niets heeft gedaan ‘wat kan worden geduid als grensoverschrijdend’.