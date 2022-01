Kustwacht VS zoekt tevergeefs naar 39 migranten, na omslaan boot bij Florida

Een door de Amerikaanse kustwacht beschikbaar gestelde foto met een persoon op een gekapseisd schip voor de kust van Fort Pierce, Florida. Beeld EPA

De kustwacht zette een grote zoekactie op touw nadat dinsdagochtend een overlevende werd gevonden op de omgeslagen boot. Hij zat op een klein stukje van de acht meter lange boot dat boven water uitstak en werd ontdekt door iemand in de buurt. Dit was zo’n zestig kilometer ten oosten van Fort Pierce, dat boven West-Palm Beach ligt.

De overlevende meldde de kustwacht dat hij zaterdagnacht met 39 anderen het eilandje Bimini, dat behoort tot de Bahama’s, had verlaten richting Florida. Bimini, dat ten oosten van Miami ligt, wordt de laatste tijd veel gebruikt door vooral Cubanen en Haïtianen om naar de VS te komen. De overlevende werd in het ziekenhuis opgenomen omdat hij uitgedroogd was en teveel aan de zon was blootgesteld tijdens de twee dagen dat hij op zee dobberde.

Tegen de kustwacht vertelde hij dat de boot meteen na vertrek in slecht weer terechtkwam. In het gebied was er een forse wind, evenals hoge golven. De kustwacht in Miami waarschuwde kleine bootjes toen niet de zee op te gaan. Het bootje werd naar het noorden gevoerd en sloeg zondagochtend om.

Patrouilles

Volgens de overlevende droeg niemand een reddingsvest. De kustwacht onderzocht dinsdag de hele dag en nacht met diverse schepen en vliegtuigen een zeegebied te grootte van de staat Rhode Island, zo’n 3.400 vierkante kilometer, maar niemand werd gevonden.

‘Dit is vermoedelijk een mensensmokkeloperatie geweest’, aldus de kustwacht in een verklaring. De nationaliteit van de 39 personen is nog niet bekendgemaakt. De Amerikaanse kustwacht onderschept regelmatig bootjes met vooral Cubanen en Haïtianen die de VS proberen te bereiken. Zo werden vrijdag 32 migranten zo’n zeven kilometer ten westen van Bimini gered nadat hun bootje was omgeslagen.

Diezelfde dag ontdekte een helikopter van de kustwacht 88 Haïtianen aan boord van een zeiljacht nabij de Bahama’s die op weg waren naar de kust van Florida. Het zeiljacht werd daarna onderschept door het leger van de Bahama’s. Schepen van de Amerikaanse kustwacht patrouilleren constant in de wateren rond de Bahama’s, Puerto Rico, Cuba, de Dominicaanse Republiek en Haïti om migranten tegen te houden.

Geweld

Vanwege het toegenomen bende- en politieke geweld en de schade als gevolg van de aardbeving van september, proberen vooral steeds meer Haïtianen de VS binnen te komen. In Miami is een grote Haïtiaanse gemeenschap. Sinds oktober vorig jaar heeft de kustwacht al 559 Haïtianen op zee gered, meer dan in geheel 2020. In 2021 werden 1.527 Haïtianen onderschept.

De kustwacht waarschuwt migranten voortdurend de zee niet op te gaan, zeker niet in volgeladen en weinig zeewaardige bootjes. ‘Dit is zeer gevaarlijk en kan leiden tot het verlies van mensenlevens’, waarschuwde de baas van de kustwacht, kapitein Benjamin Golightly, vrijdag na de onderschepping van de 88 Haïtianen. Wij zullen deze tochten blijven stoppen. Je zal onderschept worden en je moet er rekening mee houden dat je wordt teruggestuurd en gerepatrieerd naar je land van herkomst.’

Haïtianen proberen ook via Midden-Amerika en Mexico de VS binnen te komen. Zo wisten eind vorig jaar duizenden de Rio Grande over te steken waarna ze dagenlang onder een brug in een Texaanse grensplaats bivakkeerden. Dit bracht de regering-Biden flink in verlegenheid. Het Witte Huis wordt vooral door de Republikeinen flink bekritiseerd omdat sinds het aantreden van president Biden het aantal migranten dat bij de grens met Mexico wordt gepakt fors is gestegen.