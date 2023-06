Kustwacht vindt ‘veld van brokstukken’ bij Titanic tijdens zoekactie naar vermiste onderzeeër

De duikboot Titan van OceanGate Expeditions. Beeld AP

Sinds zondagochtend is er koortsachtig gezocht naar de onderzeeër. De Titan verdween tijdens een toeristische duik naar het beroemde wrak van de Titanic, dat op 3.800 meter diepte op de bodem van de Atlantische Oceaan ligt.

Aan boord waren vijf mensen, onder wie de ceo Stockton Rush van OceanGate dat eigenaar is van de Titan. Hij bestuurde het scheepje, dat verder een rijke Britse avonturier, een Franse specialist op het gebied van de Titanic, en een Pakistaans-Britse miljardair met zijn 19-jarige zoon aan boord had. Zij betaalden 250 duizend dollar (229 duizend euro) per persoon om de duik mee te maken.

De onderzeeër had voor naar schatting 96 uur zuurstof aan boord. Die tijd verstreek donderdagochtend, maar volgens medeoprichter van OceanGate, Guillermo Söhnlein, konden de inzittenden langer overleven.

Met het verstrijken van de 96 uur nam de hoop op een succesvolle redding van de Titan desondanks snel af. Twee op afstand bestuurde onderzeeërs werden naar beneden gestuurd, en een van die onderzeeërs, de Odysseus 6K van het offshoreschip Horizon Arctic, ontdekte de brokstukken op de bodem. Daarmee lijkt ook het laatste beetje hoop te zijn vervlogen. Zolang de brokstukken niet zijn geïdentificeerd gaat de zoekactie echter nog door.

Over de auteur

Niels Waarlo is algemeen verslaggever van de Volkskrant. Eerder werkte hij op de wetenschapsredactie en schreef hij over technologie. Michel Maas is buitenlandredacteur. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië, waar hij 18 jaar woonde.

Reddingswerkers uit verscheidene landen zoeken met vliegtuigen, schepen en op afstand bestuurbare duikboten een gebied af ter grootte van half Nederland. Met sonar hoopten ze geluiden op te pikken van de Titan.

Woensdag werd er ‘gebonk’ gehoord. Vier uur lang klonk dat met tussenpozen van een half uur, en de hoop bestond dat het klopsignalen waren van de inzittenden van de Titan. Duikbootbemanningen leren dat ze op de wanden moeten slaan als de communicatie wegvalt, zodat het geluid kan worden opgepikt door sonar. Volgens de Amerikaanse kustwacht was echter onduidelijk wat de bron van het geluid was.

Diepe duisternis

Het gebied in de Atlantische Oceaan waar de Titan verdween, is niet alleen groot en afgelegen, maar ook diep. Het is zoeken naar ‘een speld in een hooiberg, tenzij je een behoorlijk precieze locatie hebt’, zei marien geofysicus Rob Larter tegen persbureau AP. Hij wees erop dat je in de duisternis op grote diepte objecten op een paar meter afstand nog kunt missen, en zei dat er weken overheen zouden kunnen gaan voordat de onderzeeër zou zijn gevonden.

Als het zou lukken om de zondag verdwenen onderzeeër te vinden, zou hij nog moeten worden geborgen, en ook dat zou een hele toer worden: het diepste punt van het zoekgebied ligt op 4 kilometer diepte. Woensdag kondigde de Amerikaanse marine aan een schip te sturen met een takelsysteem dat is bestemd voor het bergen van zware, logge objecten.

Volgens de BBC is het waarschijnlijk dat de romp van de onderzeeër is geïmplodeerd. Waardoor dat gebeurde, is niet duidelijk. Al eerder zijn er vragen gerezen over de veiligheid van de duikboot. Volgens een journalist van de Amerikaanse zender CBS die getuige was van een afdaling en The Simpsons-schrijver Mike Reiss, die drie keer in de nu verdwenen duikboot zat, viel het contact met het begeleidende schip geregeld weg.

Passagiers moesten bovendien een contract tekenen waaruit bleek dat het ‘experimentele schip’ niet is goedgekeurd door een officiële instantie, aldus CBS. In de reportage is te zien dat de duikboot werd bestuurd met een simpel uitziende gamecontroller van Logitech. De Duitse zakenman Arthur Loibl, die eveneens in de Titan heeft gezeten, sprak van een ‘kamikaze-operatie’. Zijn duik werd herhaaldelijk uitgesteld omdat er problemen waren met de accu en de balansgewichten.