Kustwacht vaart uit na melding van vermist schip voor kust Zuid-Holland, niks gevonden

De kustwacht heeft donderdagavond urenlang met groot materieel op de Noordzee gezocht naar een mogelijk zinkend of gezonken zeiljacht. Even na 22.00 uur meldde de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) dat er niets is gevonden. Ook radarbeelden leverden geen aanwijzingen op van een schip in nood. Evenmin zijn er vermissingen gemeld, aldus een woordvoerder van de Kustwacht.