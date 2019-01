Kussens van vermist vliegtuig voetballer Sala gevonden voor Franse kust

Het privévliegtuig met de 28-jarige Sala vloog vanuit Nantes over Het Kanaal naar Cardiff toen het vorige week maandag van de radar verdween. De politie en de kustwacht hebben dagenlang naar een spoor van de jonge spits, de piloot, en restanten van het toestel gezocht, maar zonder resultaat.

De stukken van de kussens zijn gevonden bij het plaatsje Franse plaatsje Surtainville, en de Britse instantie die vliegtuigongelukken onderzoekt, de AAIB, gaat hier voor de kust nu ook onder water zoeken naar brokstukken. Er is een gebied van ongeveer 13,7 vierkante kilometer afgebakend. Vanwege de weersomstandigheden wordt de zoektocht aankomend weekeinde pas hervat.

‘Geen kans’

Deze was vorige week donderdag stopgezet. ‘Er is geen kans dat ze nog in leven zijn’, zei de man die leiding geeft aan de zoektocht, John Fitzgerald. Het water in het Kanaal was amper 10 graden. ‘Zelfs een fit persoon heeft moeite om de eerste vier tot vijf uur in het water te overleven’, aldus Fitzgerald. Hij noemde het aannemelijk dat het vliegtuig zich onder water bevindt. ‘Als het vliegtuig of een brokstuk ervan op zee zou drijven, dan hadden wij het op de eerste dag al gevonden.’ De familie van Sala zamelde geld in en ging zelf verder met de zoekactie. Deze staat los van het onderzoek van de AAIB.

Sala heeft vanuit het vliegtuig, dat plotseling van de radar verdween, nog een audiobericht gestuurd naar zijn vrienden en familie. De Argentijnse krant Olé beschikt over de geluidsfragmenten, waaruit blijkt dat de voetballer zich zorgen maakte over zijn veiligheid. ‘Het toestel lijkt uit elkaar te vallen’, zegt Sala tegen zijn vrienden en familie. ‘Als er over anderhalf uur geen nieuws is van mij, weet ik niet of iemand me komt zoeken. Papa, wat ben ik bang!’

Duurste speler

Sala werd enkele dagen eerder door Cardiff City voor ongeveer 20 miljoen euro overgenomen van FC Nantes. Hij maakte dit seizoen twaalf doelpunten in de Franse competitie. Bij Cardiff City was hij meteen de duurste speler ooit. De Argentijnse spits had op de dag van de vlucht afscheid genomen van zijn oud-ploeggenoten van FC Nantes en was op de weg terug naar Wales. Een speler van Nantes had hem afgezet op het vliegveld.