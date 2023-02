Kunstmestfabrikant Yara verzevenvoudigt winst, ondanks duur gas en lagere productie

Ren kunstmest-producerende fabriek van Yara in de Zeeuwse plaats Sluiskil. Beeld ANP / Stock Images Zeeland

Yara sluit met de goede resultaten aan bij andere bedrijven met een grote ecologische voetafdruk die het ondanks de gascrisis goed deden in het afgelopen jaar. De fossiele energiebedrijven Shell, ExxonMobil en BP boekten alle drie recordwinsten van respectievelijk 52, 37 en 26 miljard euro. Het is wrang nieuws voor consumenten, die de voedsel- en energieprijzen het afgelopen jaar sterk zagen stijgen.

Yara zelf had ook last van de stijgende energieprijzen. Voor de productie van kunstmest is veel aardgas nodig. Vanwege sancties tegen Rusland en Belarus was het bovendien lastig om de juiste grondstoffen in te voeren. Het bedrijf schroefde daarom de productie op meerdere locaties, waaronder in het Zeeuwse Sluiskil, flink terug. De fabriek in Sluiskil is de grootste van Yara, en heeft een aanzienlijke ecologische voetafdruk. In 2021 was het de een na grootste uitstoter van ammoniak in Nederland, en nummer 8 op de lijst van CO2-uitstoters.

Als gevolg van de teruggeschroefde productie fabriceerde het gehele concern in 2022 zo’n 10 procent minder ammoniak, kunstmest en andere producten. De afzet van Yara nam nog sterker af: met 19 procent in Europa, en met 25 procent in Noord- en Zuid-Amerika. Yara wijt dat vooral aan afnemende vraag vanwege de sterk gestegen prijzen van kunstmest. Omdat Yara en andere kunstmestproducenten de productie hadden teruggeschroefd, ontstond er schaarste die de prijzen flink opdreef.

Dankzij die hogere prijzen nam de wereldwijde omzet van Yara met 45 procent toe, naar 22,4 miljard euro. Dat werkte ook door in de winst, die verzevenvoudigde naar bijna 2,6 miljard euro. ‘Yara heeft sterke resultaten geboekt in een jaar gekenmerkt door oorlog en onrustige markten’, vat ceo Svein Tore Holsether de cijfers samen. Het bedrijf stelt voor om zo’n 1,3 miljard euro, ongeveer de helft van de winst, uit te keren aan de aandeelhouders in de vorm van een bijzonder dividend.

Tegelijkertijd vraagt Holsether Europa om hulp bij het verduurzamen van Yara. De Inflation Reduction Act, waarmee de Amerikaanse regering bedrijven in dat land wil gaan subsidiëren om hun productie te vergroenen, vereist volgens de Noorse topman een Europees antwoord. ‘Als Europa niets doet, loopt ze het risico om zowel haar vermogen om te vergroenen als haar belangrijke bestaande industrie te verliezen.’