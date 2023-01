Kunstenaars starten rechtszaak: kunstmatige intelligentie maakt inbreuk op ons auteursrecht

'Een helikopter in de stijl van Leonardo da Vinci' Beeld Midjourney

Een portret van Elon Musk in de stijl van fotograaf Annie Leibovitz. Of een tekening van een helikopter à la Leonardo da Vinci. Laagdrempelige programma’s met namen als Midjourney, DALL-E en Stable Diffusion draaien er hun hand niet voor om. Nadat ze een paar maanden geleden breed beschikbaar zijn gekomen, kan de grootste artistieke onbenul ineens kunst produceren.

Behalve dat dit heel leuk, fascinerend en soms ook verbazingwekkend goed is, roept het ook de nodige vragen op. In hoeverre is het nou echt creatief wat die programma’s doen bijvoorbeeld. Maar vooral: mág ik dit allemaal zomaar? Midjourney en consorten maken weliswaar in een paar seconden compleet nieuwe afbeeldingen, maar die komen niet uit het niets. De AI-programma’s zijn getraind met een gigantische dataset waarin miljarden afbeeldingen zitten, ook van kunstenaars.

Protest

Verschillende hedendaagse kunstenaars, zoals de Zweed Simon Stalenhag, protesteerden al hardop tegen de nieuwe praktijk. Stalenhag zag tot zijn ontsteltenis een stortvloed van schilderijen voorbij komen die helemaal in zijn stijl werden gemaakt. Juridisch gezien is het nog een terra incognita. De enige uitspraak in dit nieuwe veld had betrekking op iemand die juist via AI-software een werk had gemaakt en daar auteursrecht op wilde. Dat kreeg hij niet van de rechter: zijn werk was niet uniek genoeg.

Namens drie artiesten begint nu een groep Amerikaanse juristen een zogenoemde class action-zaak tegen drie makers van dergelijke AI-software: Sta­bil­ity AI, DeviantArt en Mid­jour­ney. Ze roepen andere schrijvers en kunstenaars op zich aan te sluiten, in de hoop dat bij de rechter een schaderegeling kan worden afgedwongen voor alle gedupeerden.

5 miljard dollar

Volgens de juristen gaat het om een ‘21ste eeuws collagegereedschap dat auteursrechtelijk beschermd werk van miljoenen artiesten remixt’. En daar moet veel geld tegenover staan, rekenen ze voor: 1 dollar per werk, wat neerkomt op een totale schadevergoeding van maar liefst 5 miljard dollar. Ze wijzen fijntjes op eerdere uitspraken van Midjourney-oprichter David Holz dat zijn software is getraind door het internet af te schrapen en dat er nog geen specifieke wetten zijn die dat zouden verhinderen. ‘Het is nu de uitdaging om uit te vinden wat de regels zijn’, zei Holz daarover.

Dat hoopt ook de Nederlandse fotograaf Martin Podt, die erachter kwam dat ook zijn werk in de grote trainingsdatabase zit, zonder zijn toestemming. ‘Gelukkig ben ik voor mijn inkomsten niet afhankelijk van mijn foto’s, maar het gaat mij om het principe. Dit stoort.’

Podt nam de proef op de som en liet door DALL-E (dat net als het nu populaire schrijfprogramma ChatGPT wordt gemaakt door OpenAI) een foto maken ‘in de stijl van Martin Podt’. Het resultaat is onmiskenbaar geënt op zijn werk, zag de fotograaf. Iedere kunstenaar kan overigens op de site Have I been Trained zelf controleren of zijn werk inderdaad gebruikt is in veelgebruikte trainingsdatabases.

De aangeklaagde bedrijven hebben nog niet gereageerd op deze nieuwe zaak.

De interpretatie van AI-programma DALL-E van een foto in de stijl van Martin Podt Beeld DALL-E