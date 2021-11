Kunstenaar Selim Mawad wil de feniks van Libanon doen herrijzen

Kunstenaar Selim Mawad (rechts) spreekt het publiek toe in een ­galerie in ­Beiroet.

‘Welkom, welkom’, zegt de stralende gastheer in de deuropening. ‘Kom verder, wat fijn dat jullie gekomen zijn.’ Hij heeft wel een vraag: ‘Hebben jullie een zaklamp bij je?’

Zo gaat dat in Beiroet, als je langsgaat bij de opening van een nieuwe tentoonstelling. Er zijn bezoekers, er zijn doeken met acrylverf, het enige wat ontbreekt is stroom. De doeken van de lokale kunstenaar Selim Mawad hangen in het halfduister. Onwennig schuifelen de eerste bezoekers door de galerie, hun telefoons als zaklampen in de aanslag.

Ze zien hoofden die exploderen in duizend vrolijke kleuren, een verwijzing naar de verwoestende klap in de haven van een jaar geleden. Ze zien een uitbarsting van geweld en kadavers, een knipoog naar Picasso’s Guernica. Ze zien een feniks die herrijst uit de as van de Libanese kladderadatsch.

Selim is een vrolijke bon vivant die ik via een gemeenschappelijke kennis heb leren kennen. Niet het type om te somberen over een beetje meer of minder stroom. Hij vindt het wel passen bij zijn boodschap, zegt hij met een gulle lach. Als Libanon kapot is (en dat het kapot is, daarover is iedereen het eens), waarom dan de schijn ophouden? Hier, zegt de kunstenaar, en hij reikt me een lauw biertje aan uit een niet werkende koelkast. Er moet geproost worden op de totale instorting van zijn land.

Bij de open galeriedeuren maken de bezoekers een praatje. Als Selim het woord neemt, verstomt het geroezemoes. Hij wil kort iets zeggen over zijn kunst. De voorbije vijftig jaar ziet hij als een opeenstapeling van trauma’s: de vijftien jaar durende burgeroorlog (1975-1990), daarna de amnestie voor de krijgsheren en het grote vergeten, vervolgens de economische instorting en de explosie van 2020. ‘Wat doe je als je getraumatiseerd bent? Je gaat de pijn uit de weg. We verbreken het contact met ons diepste mens-zijn, we zoeken uitvluchten om te voorkomen dat we in de spiegel moeten kijken, dat we de confrontatie moeten aangaan met onszelf.’

Links en rechts wordt geknikt. Een zachte zomerbries komt de hoek om gewaaid. Selim wil maar zeggen: de feniks in zijn doeken herrijst niet zomaar uit de dood, daar moet de kijker iets voor doen. In de spiegel kijken begint ermee dat je je eigen verantwoordelijkheid als uitgangspunt neemt en niet langer de ander de schuld geeft voor alle problemen. Niet de Israëli’s, niet de Syrische vluchtelingen, niet de Amerikanen, de Saoedi’s, de sjiieten, de soennieten, de maronieten of een van de vijftien andere religieuze groeperingen van het land. Applaus voor de kunstenaar.

In de daaropvolgende discussie lopen de gemoederen op. Een man die zich voorstelt als Eddy zegt dat hij het eens is met de boodschap, maar komt in één adem door met een nieuwe schuldige: de oude kolonisator Frankrijk, begonnen daar niet alle problemen?

De schilder verslikt zich haast van het lachen als ik hem een paar dagen later vraag naar die opmerking. ‘Het is nog leuker: ik ken hem goed, hij woont de helft van het jaar in Parijs.’ Selim vertelt me over de andere reacties. Veel bezoekers vonden de doeken te gewelddadig om ze boven de keukentafel te hangen. Misschien kon hij ze verkopen aan een mensenrechtenorganisatie? Tussen de Libanees en zijn spiegel, zo blijkt, ligt een mijnenveld van gevoeligheden.