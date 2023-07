Kunstenaar met een late roeping, die rust vond in de ideeën van Aboriginals, Kelten en Egyptenaren

Peter Verheijden

Zijn doodskist stond al sinds 2015 klaar. Een uitvaartondernemer had Peter Verheijden gevraagd er eentje te maken voor bij de opening van een mortuarium. ‘Is goed’, had hij gezegd. ‘Maar alleen als ik hem daarna mag houden.’ In zijn atelier in Venlo had hij de kist vervolgens op ooghoogte gezet om er op te kunnen schilderen. ‘Ik heb er nog regelmatig mijn kop tegen gestoten’, zegt zijn partner Lucie.

De dood speelde een belangrijke rol in het leven en werk van de Limburgse kunstenaar. In 2010 werd bij hem huidkanker geconstateerd. Hij leek genezen, maar de ziekte keerde in 2015 terug, en volgens artsen zou hij niet lang meer te leven hebben. Vanaf dat moment ging hij zich verdiepen in de manier waarop er in verschillende culturen over de dood werd gedacht. Dat verwerkte hij in tekeningen of schilderijen.

Verheijden had er al een heel leven op zitten voordat hij kunstenaar werd. Hij was leraar op een basisschool en daarna hoofd van de school, maar liep vast in het onderwijs, vooral door de regels die hem van bovenaf werden opgelegd. Als kunstenaar verdiende hij een stuk minder, maar had hij wel zijn vrijheid terug.

In zijn atelier dat hij in zijn tuin had laten bouwen kon hij, met zijn vertrouwde spulletjes om hem heen, uren mijmeren over hoe dat toch allemaal zat met het leven en de dood. Of zoals zijn vriend en pastoor Jo Janssen bij zijn uitvaart zei: ‘Peter was doorlopend en rusteloos op zoek om de werkelijkheid in woorden en vooral beelden te duiden.’

Verwantschap met vluchtelingen

Als onderwijzer had hij in de avonduren al een opleiding aan de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven afgerond. Een maagbloeding gaf hem het laatste zetje om voor een leven in de kunst te kiezen. In een interview met De Limburger in 2017 zei hij: ‘Omdat ik pas op mijn 38ste ben begonnen, ben ik nooit een jonge en veelbelovende kunstenaar geweest en daardoor meteen ook nooit een oude en gearriveerde. Ik ben een vrije jongen.’

Zijn werk is te vinden in de collecties van musea in Venlo, Thorn en Den Haag, de ziekenhuizen MUMC+ in Maastricht en Radboudumc in Nijmegen en bij particulieren in binnen- en buitenland. Hij ontwierp een glazen scheidingswand voor de Petruskerk in Bergen (Noord-Limburg) en schilderde een serie werken over vluchtelingen. Dat laatste was geen toeval. Verheijden was een oorlogskind, geboren op 29 november 1944, in een schuilkelder in Venlo. Zijn moeder had direct na zijn geboorte moeten vluchten. Hij voelde daarom altijd raakvlakken met mensen die voor geweld huis en haard hadden moeten verlaten.

Terugblikkend zei hij in 2017 ‘best wel tevreden’ te zijn over zijn carrière. ‘Binnen de mogelijkheden heb ik eruit gehaald wat erin zat.’ Het verhaal in De Limburger was bedoeld als afscheidsinterview, maar hij zou daarna nog zes jaar leven.

Water, lucht, vuur en aarde

In die periode vond hij rust en troost in het gedachtengoed van oude volkeren, zoals de Aboriginals, Kelten en Egyptenaren. In hun cultuur vindt na de dood geen afrekening plaats van een persoonlijke god, zoals de monotheïstische godsdiensten hem wilden doen geloven, maar worden de doden opgenomen in de vier elementen water, lucht, vuur en aarde. Lucie: ‘Vanaf dat moment boezemde de dood hem geen angst meer in.’

Peter Verheijden overleed op zondag 11 juni, 78 jaar oud. Zelfs zijn laatste weken, in het ziekenhuis, kon hij ’s morgens intens genieten van het zonlicht dat in brede stroken door de ramen gleed. ‘De vrijheid van de dood’, noemde hij dat zelf. ‘Toen ik nog niet zo dicht bij het einde was, leefde ik veel zwaarder. Ik weet niet wat het is, maar alles is nu luchtiger.’