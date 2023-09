Kunstenaar Julian A. veroordeeld tot 20 maanden celstraf

Julian A. tijdens de zitting in juli van dit jaar. Beeld Aloys Oosterwijk / ANP

Tegen A. (36) was door het Openbaar Ministerie drie jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor zeven strafbare feiten: aanrandingen, verkrachtingen en mishandeling, die hij zou hebben gepleegd tussen 2013 en 2018. A.’s advocaat Peter Plasman had de beschuldigingen in zijn verweer ‘een ernstig ontspoorde heksenjacht’ genoemd. De vrouwen die A. beschuldigden, zouden volgens hem hebben gehandeld uit ‘een grote mate van jaloezie’.

In 2020 publiceerde NRC Handelsblad een uitgebreid artikel over de Haagse kunstenaar. De krant sprak twintig vrouwen en mannen die vertelden dat ze slachtoffer waren van hem. Het artikel schetste een schokkend beeld van de mores in de kunstwereld. De kunstenaar maakte succesvol carrière, ondanks dat bijvoorbeeld zijn galeriehouder en kunstinstellingen waren benaderd door mensen die vertelden dat A. vrouwen had mishandeld en verkracht. Het artikel leidde tot een golf aan berichten en onderzoeken over geweld, seksisme en machtsmisbruik binnen de Nederlandse kunstwereld.

Over de auteur​

Anna van Leeuwen is kunstredacteur bij de Volkskrant. Ze schrijft over tentoonstellingen, musea, kunstenaars en de kunstmarkt.

Het artikel in NRC, dat hij ‘amateuronderzoek’ noemde, zou zijn cliënt bovendien aan de schandpaal hebben genageld. Ook moest volgens Plasman rekening worden gehouden met de ‘drastisch veranderende seksuele moraal’.

De Amsterdamse rechtbank acht echter bewezen dat de kunstenaar zich schuldig heeft gemaakt aan één aanranding, één verkrachting en de mishandeling van zijn ex-vriendin. Voor de andere aangiften was er onvoldoende bewijs. In de uitspraak is meegewogen dat Julian A. verminderd toerekeningsvatbaar was, vanwege een persoonlijkheidsstoornis met narcistische en borderline-trekken. Ook is rekening gehouden met de publiciteit rond A. en het feit dat zijn carrière als kunstenaar voorbij is. Julian A. heeft, net als het OM, nog twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.