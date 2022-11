Kunstenaar die alles samenbracht in zijn werk: humor en ernst, schoonheid en gruwel, oost en west

Rabi Koria. Beeld Sietske Raaijmakers

‘Als ik ’s avonds in bed lig, kan ik niet wachten om de volgende dag weer in mijn atelier te staan’, zei Rabi Koria eens in een interview met kunstplatform Unfair. Het tekent de gedrevenheid van de van oorsprong Syrische Koria, die niets liever deed dan alles wat hem raakte omzetten in kunstwerken die op hun beurt anderen zouden raken, tot denken prikkelen, plezieren of alles tegelijk. Want hoe angstaanjagend zijn onderwerpen vaak ook waren – oorlog, geweld, verwoesting – wat hij maakte, moest ook het oog behagen.

‘Rabi had een boodschap: kijk wat er gebeurt in de wereld, dat is verschrikkelijk’, zegt zijn oudere broer Mayk. ‘Hij was onder de indruk van de Electric Chair-serie van Andy Warhol: dat je van iets gruwelijks kunst kunt maken die tegelijk mooi kan zijn. Zo trok hij aandacht voor zijn boodschap.’

Dat werkte. In 2015 kreeg Koria in het Paleis op de Dam de Koninklijke prijs voor Vrije Schilderkunst voor zijn werk Homs, een tegeltableau waarop hij met trefzekere verfstreken de ravage na een bombardement had afgebeeld. Toen koning Willem-Alexander hem in het Engels feliciteerde, antwoordde Koria met Brabantse tongval dat ze best Nederlands konden spreken.

Koning Willem-Alexander en Rabi Koria in 2015, tijdens de uitreiking van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst, rechts zijn tableau Homs. Beeld ANP

Rabi Koria werd in 1988 geboren in het stadje Kamishli in het noordoosten van Syrië, als middelste van drie zonen in een christelijk Aramees-Armeens gezin. Zijn moeder gaf les aan een middelbare school, zijn vader werkte voor een internationaal bedrijf dat actief was in de olie-industrie. Toen Rabi 5 was, verhuisden de Koria’s naar Boxtel, waar hij snel de taal leerde en veel vrienden maakte. Met die vrienden begon zijn kunstcarrière: ’s nachts gingen ze op pad om graffiti te spuiten. Daarna studeerde hij film en video aan het Koning Willem I College in Den Bosch en beeldende kunst aan de HKU in Utrecht, de stad waar hij zou blijven wonen en werken.

In zijn kunst zocht Koria naar verbinding tussen zijn oosterse achtergrond en de westerse beeldcultuur. Hij was gefascineerd door Syrische keramiek en kalligrafie, maar gaf daar een eigen, humoristische draai aan: zijn tegels kwamen gewoon van de bouwmarkt, zijn letters oogden Arabisch maar kwamen uit het latijnse alfabet.

De laatste jaren werd zijn werk persoonlijker van karakter, introspectiever. In de podcast Kunst is lang (en het leven is kort) vertelde hij in oktober vorig jaar over zijn reusachtige tableau Circumambulatio, dat hij maakte voor de Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek in Oosterhout, waar het op de vloer van een kloostergang geplaatst zou worden. Koria was toen al enige tijd ziek, hij onderging zware chemokuren en belandde door een dwarslaesie in een rolstoel. Met eindeloos geduld bestreek hij 722 tegels met verf in aardetinten en kantelde ze om druipers te creëren die eruitzagen als rijen bomen tegen een fletse lucht.

‘Het idee van Circumambulatio was dat je er rondjes omheen zou lopen, zodat je in een meditatieve staat zou raken. Mijn hoop was dat ik om mijn eigen werk heen zou kunnen lopen als de tentoonstelling openging. En dat kón ik, wel met een hulpmiddel (een wandelstok), maar het is me gelukt.’ Ondanks al zijn optimisme en doorzettingsvermogen overleed hij een jaar later, op 22 oktober, 34 jaar oud.

Rabi is altijd heel zeker van zichzelf geweest, zegt zijn broer Mayk. ‘Hij wist wat hij wilde en dat heeft hij gedaan. Hij heeft kort geleefd, maar hij heeft al zijn tijd goed benut.’ Wat hij te vertellen had, leeft voort in zijn werk. Homs hangt in de kantine van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, waar het nog generaties studenten kan laten kauwen op het belang van recht in een woelige wereld.