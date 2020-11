Kunstacademie Den Haag begint twee externe onderzoeken naar de veiligheid van studenten

De Koninklijke Academie van de Beeldende Kunsten in Den Haag. Beeld Hollandse Hoogte

Het geweld van de oud-student zou dateren van zowel zijn tijd aan de kunstacademie als daarna, aan de Rijksakademie in Amsterdam. Vijf mensen deden aangifte. Zijn reputatie als beeldend kunstenaar leek nauwelijks onder zijn wangedrag te lijden, hoewel kunstinstellingen en zijn galerie door slachtoffers op zijn gedragingen werden gewezen.

Naar aanleiding van de publicatie maakte de Haagse kunstacademie dit weekend bekend niet op de hoogte te zijn geweest van dit ‘seksueel overschrijdende’ gedrag. Wel had de academie maatregelen genomen tegen zijn intimidaties: zo werd een houten schot in een atelierruimte gebouwd om medestudenten te beschermen. De kunstenaar kreeg bovendien na zijn academietijd een ‘gebiedsverbod’.

Nu wil de KABK met hulp van extern onderzoek reconstrueren of ‘destijds signalen zijn gemist’. Bovendien moet een tweede onderzoek uitwijzen of de kunstacademie op dit moment een veilige leeromgeving biedt aan studenten. In een persbericht laat de kunstacademie weten: ‘De cultuur waarin het beeld van de onaangepaste kunstenaar wordt verheerlijkt, verwerpen wij nadrukkelijk. Wij nemen dit zeer serieus.’

Ook andere kunstinstellingen hebben gereageerd op de publicatie over de Haagse kunstenaar. Galerie Martin van Zomeren heeft zijn samenwerking met hem gestaakt. Kunstenaar Katja Mater, die tien jaar lang door deze Amsterdamse galerie is vertegenwoordigd en daar momenteel een solotentoonstelling heeft, zegde haar samenwerking met Van Zomeren op. Op haar Instagramaccount liet ze weten: ‘Ik kan geen galerie ondersteunen die plaats biedt aan giftige mannelijkheid.’

Het Bonnefantenmuseum in Maastricht liet weten dat het kunstwerk van de kunstenaar uit de museumcollectie voorlopig in het depot blijft. Zijn kunst is ook vertegenwoordigd in de collectie van de Nederlandsche Bank en het Leids Universitair Medisch Centrum en was geliefd bij verzamelaars.

Sinds zaterdag is het Instagramaccount @calloutdutchartinstitutions actief, waarop anoniem verhalen worden gedeeld van racistisch en seksistisch gedrag binnen de Nederlandse kunstwereld. Een aanzienlijk deel van de veertig berichten die inmiddels zijn geplaatst gaat over seksistische gedragingen en opvattingen van leden van het huidige docententeam van de KABK. De kunstacademie laat desgevraagd weten: ‘Wij monitoren alles op dit moment, dus ja, wij zijn op de hoogte van het Instagramaccount waarop berichten worden gedeeld over meerdere kunstonderwijsinstellingen.’