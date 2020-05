Kunnen we weer vakantie vieren in het buitenland? ‘Over drie weken weten we meer’

Beeld Bart Koetsier

Wie een blik werpt op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken, beantwoordt die vraag met een ijskoud nee. Voor alle landen in de wereld geldt nog steeds het advies: alleen noodzakelijke reizen. ‘Op vakantie gaan’ is ook niet opgenomen in de routekaart van het kabinet.

Intussen zijn er wel vliegtickets te boeken voor zomerse reizen, alsof er niets aan de hand is. Frankrijk en Duitsland lijken de deur alweer op een kier te hebben gezet. In Portugal bereiden hotels zich voor op de komst van buitenlandse toeristen.

Niemand weet eigenlijk nog echt hoe de zomer zal verlopen, is het meer genuanceerde antwoord. De reissector annuleerde de afgelopen periode duizenden vakanties en vliegtickets en wil dolgraag ook weer eens wat vakanties laten doorgaan. ‘We zouden het liefst morgen weer gaan reizen’, zegt een woordvoerder van branchevereniging ANVR. ‘Maar we hebben er ook geen zicht op wanneer dat weer kan.’

Reisorganisatie TUI annuleerde alle reizen tot 18 juni, daarna worden wel weer allerlei pakketvakanties aangeboden. Maar een garantie dat die doorgaan is er niet, erkent een woordvoerder. ‘Voor juli kun je misschien beter wachten. Veel mensen boeken een vakantie voor het najaar.’ Ondertussen worden wel alle mogelijke voorbereidingen getroffen, mocht er toch groen licht komen voor de zomer. ‘We verwachten wel wat van Buitenlandse Zaken, namelijk dat het reisadvies voor een aantal landen wordt aangepast.’

Waar het ministerie de afgelopen maanden vooral bezig is geweest om Nederlanders die gestrand waren in het buitenland weer naar Nederland te halen, wordt er inmiddels gekeken hoe Nederlanders weer naar het buitenland toe kunnen. Daarvoor overlegt minister Blok onder meer met de ANVR. Ook sprak hij deze week met collega’s uit negen omliggende landen om afspraken te maken, zodat verkeer van toeristen tussen die landen weer mogelijk wordt.

Vandaag met collega’s uit 🇩🇪🇦🇹🇧🇪🇨🇿🇵🇱🇱🇺🇫🇷🇨🇭🇩🇰van gedachten gewisseld hoe we reisrestricties in Europa op termijn verantwoord kunnen opheffen. Zo ver is het nu nog niet. Wel belangrijk om dit gecoördineerd aan te pakken. pic.twitter.com/vBCn43JAiL — Stef Blok (@ministerBlok) 20 mei 2020

‘We kijken of het mogelijk is om het reisadvies voor een aantal landen aan te passen’, laat een woordvoerder weten. ‘Dat kan alleen in overeenstemming met het desbetreffende land.’ Verder zijn er enkele andere voorwaarden. Zo moet je wel in het land kunnen komen natuurlijk, en niet worden tegengehouden aan de grens van andere landen waar je doorheen reist. Ook de kwaliteit van de gezondheidszorg in het bestemmingsland wordt meegenomen, net als de coronamaatregelen aldaar. In veel landen, zoals Spanje, moet je bij binnenkomst bijvoorbeeld eerst nog twee weken in quarantaine. Ten slotte wordt nog meegenomen hoe de reisrestricties binnen een land zijn.

Als dat allemaal in orde is, dan zullen de eerste vakanties binnen Europa weer mogelijk worden. Maar wanneer? Dat weten ze ook bij Buitenlandse Zaken niet. ‘Het is gewoon echt moeilijk vooruitkijken. Over drie weken hebben we meer duidelijkheid.’