🎧 Podcast Ondertussen in de kosmos

Kunnen we een grote meteorietinslag op aarde voorkomen?

Science fiction werd werkelijkheid deze week. Wetenschappers slaagden er voor het eerst in om een asteroïde van koers te laten veranderen, door er een ruimtesonde tegenaan te laten knallen. Zijn we op aarde voortaan veilig voor de inslag van grote brokken ruimtepuin? Of lopen we nog steeds risico op zo’n enorme kosmische botsing die de complete mensheid kan wegvagen?