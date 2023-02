Kunnen sociale media straks nog wel aanbevelingen doen? Big Tech vreest zaken bij Amerikaans Hooggerechtshof

Reynaldo Gonzalez bij de uitvaart van zijn dochter Nohemi in 2015. De Amerikaanse kwam om bij een aanslag van IS in Parijs. Volgens Gonzalez is Google verantwoordelijk, omdat IS via YouTube video’s kon posten om strijders te ronselen. Beeld AP

Het zijn slechts 26 woorden, weggestopt in sectie 230 van deel 47 van de Amerikaanse federale wetgeving. En toch vormt die ene zin sinds 1996 de ruggengraat van het vrije internet, stellen techbedrijven. Volgens sectie 230 kan een ‘interactieve computerdienst’ niet aansprakelijk gesteld worden als uitgever van informatie die anderen erop plaatsen.

Hoe luidt Section 230 (c)(1)? ‘No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider.’

Concreet: sociale media als Facebook, Twitter en YouTube zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van een post, tweet of video van een gebruiker op hun platform, en kunnen daar dus ook niet om worden vervolgd. Bovendien zijn ze ook beschermd als ze content wél verwijderen: ze bepalen hun eigen moderatieregels.

Twee zaken die dinsdag en woensdag dienen bij het Amerikaanse Hooggerechtshof maken mogelijk korte metten met sectie 230. ‘De impact kan ook hier voelbaar zijn’, zegt Michael Klos, die aan de Universiteit Leiden onderzoek doet naar de vrijheid van meningsuiting.

Ronselen van strijders

Beide zaken zijn aangespannen door nabestaanden van slachtoffers van terroristische aanslagen gepleegd door terreurgroep Islamitische Staat (IS). Volgens de familie van de Amerikaanse Nohemi Gonzalez, die werd vermoord bij de terroristische aanslagen in Parijs in 2015, is Google aansprakelijk voor haar dood. Google is de eigenaar van YouTube.

IS kon strijders ronselen omdat video’s van de terreurgroep niet snel genoeg van het platform werden verwijderd en via het algoritme van de site aan andere gebruikers zijn aangeraden, zo luidt hun klacht. Het aanbevelingsalgoritme valt niet onder de bescherming van sectie 230, beargumenteren zij, omdat YouTube het zelf ‘maakt’; het is geen plaatsing van inhoud door een gebruiker zonder verdere bemoeienis, want YouTube raadt actief aan.

De andere zaak is tegen Twitter. Amerikaanse familieleden van de Jordaniër Nawras Alassaf vinden dat het platform verantwoordelijk is voor zijn dood na een aanslag van IS in een nachtclub in Istanbul in 2017. Zij richten zich op een ander deel van de Amerikaanse wet. Het is verboden om bewust ‘substantiële hulp’ te verlenen aan ‘een daad van internationaal terrorisme’. Dat deed het door tweets aan te bevelen via het algoritme, waarmee IS strijders kon ronselen en geld op kon halen, menen zij.

Vage Amerikaanse regelgeving

Welke kant het kwartje opvalt in de beoordeling van het Hooggerechtshof, is volstrekt onduidelijk. ‘Het is voor het eerst dat ze zich over zaken buigen op basis van sectie 230’, aldus Klos. Eerder wilde het Hooggerechtshof zich er niet aan wagen, nu behandelt het gerechtshof zelfs twee zaken die op elkaar lijken tegelijk.

Dat heeft te maken met de discussie die al enkele jaren woedt over de verantwoordelijkheid van sociale media bij het verspreiden van bijvoorbeeld desinformatie, racisme en de rol die het speelt bij radicalisering van gebruikers. Klos: ‘In de politiek is al heel lang onvrede over sectie 230. Democraten vinden dat de regel te veel ruimte geeft om niet op te treden tegen bijvoorbeeld desinformatie en racisme; Republikeinen vinden juist dat de regel sociale media te veel ruimte geeft om bepaalde inhoud te censureren, omdat ze hun eigen regels mogen bepalen.’

Idealiter komt de Amerikaanse politiek met wetgeving over wat wel en niet mag op sociale media. De Europese Unie heeft daar sinds vorig jaar met de Digital Services Act duidelijkere regels over: een uitlating die in de EU of een lidstaat illegaal is, moet worden verwijderd.

Klos: ‘Ook zonder een sectie 230 kun je een vrij internet hebben, als er een goed alternatief voor is.’ Maar zolang dat er niet is, zijn de Verenigde Staten afhankelijk van de huidige, vage regelgeving uit een tijd dat sociale media nog niet eens bestonden. Een herinterpretatie van sectie 230 door het Hooggerechtshof opent daarmee mogelijk een doos van Pandora, denkt Klos.

‘Huiveringwekkend effect’, waarschuwen burgerrechtenbewegingen

Een sociaal medium zonder aanbevelingsalgoritme is haast onbruikbaar. Probeer als gebruiker maar eens je weg te vinden in de stortvloed aan informatie op Facebook, zonder hulpmiddel. ‘De vraag is ook wat aanbevelen is’, zegt Klos. ‘Is het dat als je een gebruiker welke informatie dan ook voorschotelt, als je met gepersonaliseerde tips komt, of is een zoekmachine al een aanbeveling?’ Google rangschikt resultaten op basis van een algoritme dat de relevantie bepaalt. Wat daar van overblijft als Google aansprakelijk wordt voor de inhoud van de zoekresultaten, is koffiedik kijken.

Denkbaar is dat techbedrijven dan überhaupt minder uitlatingen toestaan, schrijven organisaties die opkomen voor burgerlijke vrijheden in een brief aan het Hooggerechtshof. Ze zullen veel niet-strafbare uitlatingen weren, om aansprakelijkheidsclaims uit voorzorg te voorkomen. Een ‘huiveringwekkend effect’ voor de vrijheid van meningsuiting, aldus de organisaties.

Of ze bouwen een vergaand surveillancesysteem dat elke uitlating monitort en potentiële overtreders blokkeert. Zo’n systeem kan misbruikt worden door totalitaire regimes om dissidenten onder de duim te houden, vrezen deskundigen.

Hoewel de EU eigen regels kent voor contentmoderatie, hebben uitspraken van het Amerikaanse Hooggerechtshof ook hier effect, zegt Klos. Het is ondoenlijk per regio te differentiëren op de daar geldende regels. Daarom handhaven techbedrijven wereldwijd bijvoorbeeld de strengere Europese regels als het aankomt op het verwijderen van racistische content. Vervalt de tot nu toe brede bescherming van sectie 230, dan zijn de Amerikaanse regels op het gebied van aansprakelijkheid strenger dan de Europese. Klos: ‘Het is meestal één platform, één set aan regels.’