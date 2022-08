Kun je ook na de tweede keer corona postcovidsyndroom krijgen?

Met mijn vinger dwing ik mezelf het rijtje symptomen in het vakblad dat ik lees een voor een langs te gaan, om ze goed op me te laten inwerken. Pijn op de borst. Ademhalingsproblemen. Pijnlijke spieren. Reuk- en smaakverlies. Brok-in-de-keelgevoel. Spierpijn. Tintelingen. Temperatuurwisselingen. Zware ledematen. Hersenmist. Algehele vermoeidheid.

Ook ik had aanvankelijk de neiging om te denken: ach, ‘longcovid’, dat trekt wel weg, ik moet me gewoon even eroverheen zetten. Totdat ik in mijn omgeving de eerste patiënten zag die het hadden. De NRC-collega bij wie het voelde of ze ‘de ziekte van Pfeiffer en een zware hersenschudding tegelijk’ had. De bioloog die een jaar na besmetting bij de geringste inspanning nog hartkloppingen kreeg. De buurman die nog altijd ziek thuiszit.

Hoe moet dat nou, vraagt lezer Rense Buijen zich af, nu wel duidelijk is dat corona een blijvertje is? Zo’n een op de acht mensen heeft drie tot vijf maanden na corona nog klachten die aan het virus zijn toe te schrijven, bleek deze maand uit een gedegen, Nederlandse analyse. ‘Als men meerdere keren covid kan krijgen, krijgt op den duur dan niet iedereen het?’ vraagt Buijen zich dan ook af. ‘Is dat niet gewoon het einde van onze economie, als iedereen straks thuis zit?’

Dat er mensen zijn die pas na de tweede of derde keer corona postcovidsyndroom krijgen, staat vast, blijkt uit de anekdotes op de patiëntenfora. ‘Ik hoor allerlei ervaringsverhalen’, vertelt Alfons Olde Loohuis, huisarts en medisch adviseur van nazorgorganisatie C-Support. ‘Mensen die de eerste keer postcovidsyndroom krijgen, en de tweede keer niet, terwijl ze dan veel zieker zijn. En mensen die de tweede keer wel langdurig klachten houden.’

Maar harde cijfers zijn schaars. Een net verschenen studie, onder Amerikaanse veteranen, stemt niet vrolijk. Zo’n 20 tot 30 procent groter, bleek bij hen het risico op postcovidsyndroom na besmetting nummer twee. Dat leidde tot alarmerende nieuwskoppen – ‘Elke keer ziek vergroot het risico op longcovid’ – maar de studie heeft belangrijke mitsen en maren. Zo was dit vóór omikron. En Amerikaanse veteranen zijn sowieso een wat ongewone groep.

Hoopgevend is dat het aantal nieuwe aanmeldingen bij C-Support tegenwoordig lager is dan bij eerdere golven, signaleert huisarts Sara Biere-Rafi, ook betrokken bij de nazorgorganisatie. Misschien deels omdat de omikronvariant minder nasleepklachten geeft. ‘Die signalen zijn er, al is het lastig om er al getallen aan te hangen’, zegt Biere. Een recente Britse studie kwam erop uit dat het risico op postcovidsyndroom na een infectie met de omikronvariant misschien 50 tot 80 procent kleiner is dan na besmetting met de deltavariant.

Bovendien is er voorzichtige consensus dat vaccinatie de kans op postcovidsyndroom flink verkleint. Vaccinatie halveert het risico, bleek uit een enorme analyse onder 1,2 miljoen Britten begin dit jaar. Een andere studie, onder Italiaanse zorgwerkers, vond dat de boosterprik nog eens een paar procent van het risico op longcovidklachten afschaaft. Zelfs bij de Amerikaanse veteranen is de kans op postcoronasyndroom na vaccinatie kleiner, al zag men daar ‘slechts’ een afname van 15 procent.

Zoveel studies, zoveel cijfers. Het probleem is dat er verschillende definities zijn van postcovid, en misschien zelfs meerdere ‘postcovidsyndromen’, elk met hun eigen ziektebeeld en eigenaardigheden. Liefst vier hypothesen zijn momenteel leidend, vertelt Olde Loohuis. Misschien gaat er tijdens de acute infectie iets stuk in het lichaam, zoals een zenuw of orgaanweefsel. Misschien blijft er virus achter, verstopt in bijvoorbeeld de darm. Wellicht slaat het immuunsysteem op hol, en ‘gaan de alarmbellen nog af als de indringer al is vertrokken’, zoals Olde Loohuis zegt. Of wellicht verstoort de infectie goedaardige bacteriën in ons lijf, en geeft dat de ellende.

Hersenmist. Ademnood. Uitputting. Ik denk terug aan de symptomenlijst, en de ervaringen van de mensen die ik ken. Het mogen er dan minder zijn dan eerst, maar dat er nieuwe gevallen blijven komen, lijkt zeker. Zo’n zeventienduizend patiënten, staan nu bij C-Support ingeschreven. ‘En dan zien we waarschijnlijk nog maar een deel’, zegt Biere. ‘Dat zijn zeer substantiële aantallen mensen, die uitvallen, de samenleving geld kosten, en waarop de zorg nu niet goed is ingericht. Dat vraagt om antwoorden.’