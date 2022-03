Kun je een grote partij als Hart voor Den Haag nog met goed fatsoen uitsluiten van het gemeentebestuur?

Lijsttrekker Richard de Mos (met bril) in gesprek met de pers na de exitpolls in Café Luden aan het Plein in Den Haag. Hart voor den Haag gaat van 8 naar 9 zetels, maar ook de huidige coalitie groeit. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Richard de Mos, lijsttrekker van Hart voor Den Haag, had een korte, duidelijke boodschap toen hij woensdagavond laat in café-restaurant Luden eindelijk het podium betrad nadat 93 procent van de stemmen was geteld: ‘We zijn gewoon weer de grootste geworden. Sluit de tienduizenden kiezers van Hart voor Den Haag niet uit!’

Toch is de kans daarop zeer aanwezig. Hart voor den Haag gaat weliswaar van 8 naar 9 zetels, maar de huidige coalitie – D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA – groeit ook. Ze hebben De Mos dus niet nodig voor een meerderheid. Afgezien van de ideologische verschillen spelen vooral de verdenkingen tegen De Mos hem parten: justitie is al tweeënhalf jaar bezig met een onderzoek naar hem.

‘Niets ondemocratisch aan’

‘We hebben steeds gezegd dat samenwerking met Hart voor Den Haag voor ons erg ingewikkeld is zolang de rechtszaak tegen De Mos niet is afgerond’, zegt Mariëlle Vavier, lijsttrekker van GroenLinks. ‘De beschuldigingen zijn ontzettend ernstig. Corruptie, schending van het ambtsgeheim, lidmaatschap van een criminele organisatie. We willen daar eerst duidelijkheid over.’

Maar maak je een partij niet alleen maar groter door die uit te sluiten? En wat zijn de regels daarbij eigenlijk?

‘Er is geen wet die voorschrijft dat de grootste partij recht heeft op een plek in de coalitie’, zegt Peter van Heemst, die voor de PvdA raadslid was in Rotterdam van 2006 tot 2010. ‘Er is ook niets ondemocratisch aan het bij voorbaat uitsluiten van samenwerking met een partij. Sterker, dat schept duidelijkheid voor de kiezers. Ik vind dat eerlijker dan het tegenovergestelde: dat je vooraf zegt met iedereen te willen praten, maar na de verkiezingen bepaalde partijen blijkt af te schrijven.’

In 2006 werd de PvdA in Rotterdam de grootste met 18 zetels. Van Heemst was de lijsttrekker toen. ‘Ik stuurde de volgende dag een mail naar Leefbaar Rotterdam, de tweede partij, of we konden praten over samenwerking. Binnen drie minuten kreeg ik een tweeregelig briefje terug, waarvan de strekking was: zoek het maar lekker uit.’

Vier jaar later sloot de PvdA juist weer samenwerking met Leefbaar uit. ‘We kregen daar veel kritiek op. Maar onze lijsttrekker hield toen wel woord. Dat is ook wat waard.’

Spraakmakende casusssen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 waren er achttien lokale partijen die het grootst waren en niet in de coalitie kwamen. Dat wijst een recent onderzoek van Julien van Ostaaijen uit, bestuurskundige aan de universiteit van Tilburg. ‘Of ze werkelijk werden uitgesloten is lastig vast te stellen’, zegt hij. ‘Van negen partijen hebben wij geconcludeerd dat er voor de verkiezingen al was besloten om ze uit te sluiten.’

Door een aantal spraakmakende casussen is het beeld ontstaan dat uitsluiting vaak voorkomt, zegt Van Ostaaijen. Naast de kwestie met Leefbaar Rotterdam speelde in 2018 de winst van de Lijst Smolders Tilburg – de partij van Hans Smolders, oud-chauffeur van Pim Fortuyn. Hij verdubbelde zijn aantal zetels, maar bleef in de oppositie. Ook het geval van Echt voor Barendrecht sprak tot de verbeelding. De partij wist in 2018 bijna de absolute meerderheid te behalen maar kwam niet in de coalitie.

Uiteindelijk komt maar in 10 procent van de gevallen de grootste partij niet in het stadsbestuur, volgens het onderzoek van Van Ostaaijen. ‘Het gaat daarbij ook om nieuwe, lokale partijen die op een scherpe manier oppositie voeren, waarbij toon en stijl de anderen tegen de borst stuiten. Dat slaat aan bij kiezers, maar andere partijen zijn vooral op zoek naar een betrouwbare coalitiepartner.’

Uitsluiting kan ook voordeel zijn

Uitgesloten partijen proberen dat gegeven vaak in hun voordeel te gebruiken. ‘Je kunt er een soort slachtofferrol van maken’, zegt Van Ostaaijen. ‘Het zijn vaak al partijen die veel kritiek hebben op de gevestigde orde. Die kunnen dan zeggen: zie je wel, in de elite houden ze elkaar de hand boven het hoofd.’

Uitsluiting leidt vaak, maar zeker niet altijd tot een groter zetelaantal bij de volgende verkiezingen. ‘Lijst Smolders Tilburg verliest nu ruim de helft van de zetels’, zegt Van Ostaaijen. ‘Maar Echt voor Barendrecht heeft dit keer wél de absolute meerderheid.’

En ook Hart voor Den Haag groeide. Vooraf had De Mos gezegd dat hij 15 zetels zou halen – het aantal waarbij andere partijen niet meer om hem zouden kunnen. De bordjes met ‘15 zetels’ lagen woensdagavond in Luden al klaar. Ze gingen niet de lucht in.