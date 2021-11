Kuipers: ‘Uitstellen zorg gaat veel levensjaren kosten’

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, tijdens een technische briefing over het coronavirus. Beeld Phil Nijhuis / ANP

Lange tijd was het stil rond het LCPS, een maand geleden stopte het coördinatiecentrum zelfs nog met het overplaatsen van patiënten vanwege gunstige ziekenhuiscijfers. Maar met de snelle stijging van het aantal opnamen is ook de urgentie weer terug en staat Kuipers na maanden stilte weer achter de microfoon.

De LCPS-voorzitter is somber. Als het aantal opnamen verder stijgt moeten meer ziekenhuizen de reguliere zorg afschalen, verwacht hij. De gevolgen zijn nu al zichtbaar. Momenteel kan zo’n 88 procent van de ziekenhuizen de zogenoemde kritiek planbare zorg, behandelingen die binnen zes weken moeten plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen, nog leveren. Vorige week was dat nog 96 procent van de ziekenhuizen. Kuipers denkt dat de impact groot zal zijn. Hij vermoedt dat het uitstellen van zorg meer levensjaren gaat kosten dan er aan winst is geboekt met het bieden van covidzorg.

Momenteel liggen er 1.985 covid-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, dat zijn er 122 meer dan zondag. Van hen liggen 380 patiënten op de intensive care. Kuipers verwacht dat de stijging voorlopig in hetzelfde tempo doorzet. ‘Dat zou betekenen dat er volgende week ruim 2.600 mensen met covid in het ziekenhuis liggen.’

De nieuwe maatregelen zullen die cijfers niet direct omlaag brengen. ‘Zelfs als de besmettingen morgen dalen, blijft de ziekenhuisbezetting nog even stijgen.’ Kuipers verwacht dat het aantal opnamen op het hoogste niveau komt van de tweede golf, toen lagen er 2.800 covid-patiënten in de ziekenhuizen. ‘En mogelijk wordt het nog hoger.’ De cijfers stijgen bovendien veel sneller dan verwacht. ‘In januari zouden we de piek bereiken met 1.500 mensen. Het is half november en we zitten al op 2.000’, zei Kuipers maandagmiddag tijdens een briefing aan de Tweede Kamer.

Limburg

Intussen stapelen de uitdagingen zich op. Ziekenhuizen worstelen met hoog ziekteverzuim en wachtlijsten van duizenden uitgestelde behandelingen en operaties. Tegelijkertijd gaat de overplaatsing van patiënten, om de druk op de overbelaste ziekenhuizen te verlichten, moeizamer dan tijdens eerdere golven.

Vooral voor Limburgse ziekenhuizen bleek het vorige week moeilijk om patiënten naar andere regio’s te krijgen. ‘Overal in het land nam het aantal patiënten snel toe’, zegt Kuipers daarover. ‘Ook was er te weinig vervoerscapaciteit om patiënten te verplaatsen.’ Bovendien heeft Limburg een extra probleem: ook verpleeghuizen zijn er vol. Oudere patiënten die normaal gesproken na opname doorstroomden naar het verpleeghuis hielden daardoor ziekenhuisbedden bezet, zegt Kuipers.

Ook het verplaatsen van patiënten over de grens naar Duitse ziekenhuizen – tijdens eerdere coronagolven nog een belangrijke reddingsboei van de Nederlandse zorg – is voorlopig geen mogelijkheid. ‘We staan in contact met de Duitse ziekenhuizen’, zegt Kuipers, ‘maar het lukt niet om daar vandaag of morgen Nederlandse patiënten naartoe te brengen, ook komende week gaat dat niet gebeuren.’ In Duitsland is door hoog ziekteverzuim onder zorgpersoneel minder capaciteit beschikbaar. Bovendien nemen ook daar de besmettingen en opnamen toe.