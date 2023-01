Kuipers trekt de teugels toch aan: negatief testbewijs verplicht voor reizigers uit China

Minister Kuipers op het Binnenhof. Beeld ANP - Lex van Lieshout

De afgelopen week konden reizigers uit China, dat kampt met een enorme coronauitbraak, zich op Schiphol al vrijwillig laten testen. Vanaf 10 januari wordt het verplicht. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten na raadpleging van het van het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT), het nieuwe team van experts dat het kabinet helpt bij het wegen van de sociale, maatschappelijke en economische impact van coronamaatregelen.

Bovendien komt er een dringend advies om op vluchten van en naar China een mondkapje te dragen. Het kabinet wil mogelijk ook het afvalwater van de toiletten controleren om vast te kunnen stellen welke variant van het virus rondgaat.

Hoewel het OMT bij het standpunt blijft dat Nederland gezien de hoge resistentie van de bevolking op dit moment goed beschermd is tegen de import van het virus uit China, vindt het MIT dat het kabinet moet voorkomen dat Nederland een uitzondering wordt binnen Europa, waardoor voor reizigers onduidelijkheid zou ontstaan. Dat gebeurde eerder gedurende de pandemie wel, tot grote onvrede van reizigersorganisaties.

Het kabinet volgt nu dat advies. Eerder deze week besloten de lidstaten van de Europese Unie nog om niet over te gaan tot een gezamenlijke inreisbeperking voor reizigers uit China. Een groeiend aantal EU-lidstaten nam zelf al maatregelen en vroeg Brussel om een gezamenlijke aanpak. Dat voorstel strandde woensdag echter nog op verzet van enkele landen, waaronder Nederland. Het kabinet zag toen nog weinig heil in een testplicht.

Noodverordening

Om de testplicht te regelen is het kabinet aangewezen op het van kracht verklaren van een noodverordening door de Veiligheidsregio Kennemerland, omdat de wettelijke basis voor coronamaatregelen op dit moment ontbreekt en er ook niet snel zal komen. Kuipers kreeg vrijdag een afwijzende reactie van de Eerste Kamer op zijn verzoek om de nieuwe coronawet met spoed te behandelen.

Kuipers had daarom gevraagd omdat hij de testplicht voor inreizigers liefst op die wet wil baseren. Donderdag drong Kuipers er dan ook op aan dat de Eerste Kamer volgende week vervroegd terug zou keren van kerstreces om de nieuwe Wet Publieke Gezondheid met spoed te behandelen.

Die wet komt in de plaats van alle tijdelijke wetten die de afgelopen jaren van kracht waren om de coronabeperkingen een wettelijke basis te geven. Die zijn echter sinds mei 2022 niet meer van kracht. De permanente wet is onlangs al wel goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar moet nog worden behandeld door de Eerste.

Gepikeerd

De Eerste Kamer kwam vrijdag bijeen om zich over dat verzoek te buigen. Veel fracties, van links tot rechts, toonden zich zeer gepikeerd over de gang van zaken: juist de Eerste Kamer dringt al lang aan op een doortimmerde permanente wet en maakte daarom in het voorjaar van 2022 ook een einde aan de verlenging van de tijdelijke wet.

Maar nadat de Tweede Kamer vijf maanden over de behandeling heeft gedaan, wil ook de Eerste Kamer de tijd nemen voor een zorgvuldige behandeling, met inleidende debatten in de week van 17 januari en later pas het afsluitende plenaire debat. Veel fracties voelen zich onnodig opgejaagd door de minister, omdat het gaat om een wet die in potentie ingrijpende gevolgen kan hebben voor de samenleving.

De senatoren willen daar nu, na drie jaar virusbestrijding, geen ad hoc-besluiten meer over nemen: als Kuipers per se iets wil regelen voor inreizigers uit China, moet hij maar even terugvallen op de noodverordeningen die daarvoor ook in het begin van de pandemie in 2020 tijdelijk werden gebruikt.

Later op de vrijdag besloot Kuipers dat dan inderdaad maar te doen.