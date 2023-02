Kuipers: ‘Ook al doet het pijn’ besluit over kinderhartchirurgie is behulpzaam eerste puzzelstukje in toekomst van de zorg

Groningen, UMCG, Daan Schoonhoven (2) uit Harderwijk heeft een aangeboren hartafwijking en krijgt middels een hartoperatie een andere hartklep. Beeld Corné Sparidaens

Die combinatie leidt voor jonge hartpatiënten ‘tot de meest evenwichtige en optimale toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg’, schrijft de minister aan de Kamer. Dat besluit houdt automatisch in dat Utrecht en Leiden – tot hun verbazing en verontwaardiging – met deze hoogspecifieke vorm van zorg moeten stoppen.

Het doorhakken van deze gordiaanse knoop moet een einde maken aan dertig jaar gesteggel tussen ziekenhuizen. Al in 1993 adviseerde de Gezondheidsraad dat de kwaliteit van de kinderhartchirurgie hoger zou worden als deze in minder ziekenhuizen zou plaatsvinden. De aandoeningen bij kinderen met een aangeboren hartafwijking zijn even divers als zeldzaam, dus hoe vaker kinderhartchirurgen (van wie er maar twaalf zijn in Nederland) ermee in aanraking komen, hoe beter zij hiermee leren omgaan. Bovendien verlicht concentratie de dienstenbelasting.

Eind 2021 leek Kuipers’ voorganger Hugo de Jonge – na nog maar eens een rapport dat het belang van concentratie benadrukte – al een besluit te hebben genomen: Rotterdam en Utrecht zouden het worden.

Maar de brief waarmee hij zijn besluit bekendmaakte blonk niet uit in onderbouwde argumentatie, en een storm van protest brak los – vooral in het noorden van het land, waar de woede zich voegde bij de al bestaande woede over de gasproblematiek.

Kuipers, die kort daarna aantrad, zette de uitvoering van het besluit op pauze, en vroeg de Nederlandse Zorgautoriteit om een ‘impactanalyse’.

Minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeld Wiebe Kiestra voor de Volkskrant

Wat is er in iets meer dan een jaar veranderd, dat u niet meer voor Utrecht maar voor Groningen kiest?

Kuipers: ‘De NZa bevestigt in de impactanalyse dat het Erasmus MC het enige ziekenhuis is dat nu al aan alle criteria voldoet. Het is het grootste centrum, de zorg voor kinderen en volwassen zit op dezelfde locatie, alle expertise over alle aanpalende vormen van zorg is aanwezig, en er werken voldoende experts om ook de komende jaren de zorg te kunnen leveren.

‘Maar voor de andere centra is er een minder evidente ranking. Je zou kunnen zeggen dat zowel Leiden, Utrecht als Groningen op de tweede plaats zijn geëindigd. De NZa schetst dat de regionale verdeling van zorg een belangrijk aspect zou kunnen zijn om tot een heroverweging te komen. Dat heb ik gevolgd. Ik vind dat je, als je om zo’n impactanalyse vraagt, ook moet openstaan voor de heroverweging van een eerder besluit.’

Maar de NZa zei ook: neem nu nog geen besluit, dat levert gevaren op voor de zorg. Kijk eerst naar ‘een integraal perspectief op het academisch zorglandschap’. Oftewel: ga pas concentreren als je ook weet hoe je andere vormen van zorg gaat herverdelen.

‘Dat vind ik een kip-of-ei-discussie. Feitelijk zegt de NZa: neem nog even de tijd, verander nog even niks, verschuif nog geen ok’s of ic-zorg. Die tijd neem ik, namelijk 2,5 jaar voor deze transitie. Maar ik geef wel alvast een stip op de horizon, de situatie waar we naartoe moeten. En ik leg een eerste puzzelstukje. Dat is behulpzaam bij de discussie, ook al doet het bij sommige centra pijn.

‘Alle vier de centra zeggen: verstandig dat we gaan concentreren, maar zeggen tegelijkertijd: de zorg moet wel hier naartoe. Dat houdt de discussie al decennia gegijzeld.’

Denkt u dat de umc’s die de kinderhartchirurgie verliezen zich hierbij neer kunnen leggen? Ze kondigden van tevoren al aan mogelijk met juridische stappen te komen.

‘Ik hoop heel erg op een zorgvuldig proces. Dat elke bestuurder erkent dat hij of zij moet handelen in het belang van de patiënten, van de kinderen en hun ouders. En dat er begrip is dat we deze stap moeten nemen, en daarom bereidheid mee te werken aan dit overgangsplan.

‘Er is Nederland geen overschot aan ic-capaciteit. Als je dit eerste stukje van de puzzel legt, moet je ook met elkaar in gesprek: hoe zorgen we ervoor dat de vrijgekomen ic-capaciteit in de ziekenhuizen die de kinderhartchirurgie kwijtraken optimaal wordt gebruikt. Mijn verwachting is dat dan ook op andere vlakken de kwaliteit van zorg omhooggaat.’

In de eerste reacties uit Utrecht en Leiden is die bereidwilligheid nog ver te zoeken. Het LUMC zei ‘onaangenaam verrast’ te zijn, en ‘uiteraard niet achter het besluit te staan’. Het UMC Utrecht noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat ‘het belang van instellingen boven dat van de kwaliteit en continuïteit van zorg voor patiënten gaat’. Volgens het ziekenhuis, dat alle oncologische zorg voor kinderen binnen de muren heeft, volgen uit de beslissing van de minister ‘onnodige vervoersbewegingen voor ernstig zieke kinderen met kanker en een veiligheidsrisico voor kinderen’.

Voor de buitenwereld is het soms lastig te volgen waarom deze specifieke vorm van zorg tot zo’n splijtzwam is uitgegroeid.

‘Deze kwestie vraagt van veel partijen in de zorg een gezamenlijk einddoel, namelijk betere zorg voor de patiënten. Maar als je daar moet komen met de umc’s, kinderartsen, cardiologen, intensivisten, chirurgen, en dan ook nog de verzekeraars, de Zorgautoriteit en de Inspectie, dan wordt het een soort eindeloze overlegtafel, waaraan geen knoop wordt doorgehakt. Dat is wat ik nu probeer te doen.’