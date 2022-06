Kuipers niet gerust op zomergolf: alle 60-plussers krijgen oproep voor de tweede boosterprik

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Dat zei minister Kuipers van Volksgezondheid dinsdag in de Tweede Kamer. Daar groeien de zorgen over het effect van de zomergolf aan besmettingen die sinds enkele weken over het land spoelt. Vorige week steeg het aantal besmettingen met 70 procent, deze week met zo’n 30 procent. Dat vertaalt zich in de ziekenhuisopnamen. In korte tijd steeg het aantal opgenomen patiënten van 400 naar 727. In de Kamer groeien daarom de zorgen voor nieuwe overbelasting van de ziekenhuizen.

Kuipers is daar niet direct bang voor. Hij wees erop dat de omikronvariant van het virus nog altijd niet leidt tot veel opnamen op de intensive care. Veruit de meeste mensen zijn geholpen met een gewone klinische opname. Vanochtend lagen 35 mensen vanwege een coronabesmetting op de ic.

‘Herhaalprik buitengewoon relevant’

Wel vreest de bewindsman de gevolgen voor de patiënten zelf. Ouderen die beide boosterprikken hebben gehad, zijn voor 86 procent beschermd tegen ziekteverschijnselen die ziekenhuisopname noodzakelijk maken. Ouderen die slechts drie prikken hebben gehad, zijn voor 77 procent beschermd. ‘De herhaalprik is voor 60-plussers dus buitengewoon relevant’, aldus Kuipers. ‘De vaccinatiegraad is nu te laag.’

Zijn voornaamste zorg gaat uit naar de mensen tussen 60 en 69 jaar. Van hen heeft slechts een op de drie de vierde prik gehad, waarmee zij het gemiddelde behoorlijk omlaag trekken.

Iedereen van wie de gegevens bekend zijn bij de GGD, krijgt daarom vanaf deze week een persoonlijke uitnodiging per brief of per sms. Ook komt er een campagne via de pers en de sociale media, en worden huisartsen en apothekers gevraagd de boodschap te verspreiden onder hun patiënten.

60-minners

Een deel van de Kamer zou graag ook een herhaalprik ter beschikking stellen aan de 60-minners die zich zorgen maken over hun veiligheid, ook als zij daarvoor geen officiële medische indicatie hebben. Dat durft Kuipers vooralsnog echter niet aan, omdat het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA daarvoor geen groen licht heeft gegeven. ‘Als ik daarvoor nu toestemming geef, ben ik ook aansprakelijk voor de bijwerkingen’, aldus Kuipers.