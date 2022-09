Kuipers hekelt Kamervragen Van Haga en Van Meijeren: ‘niet gepast’ en ‘zeer zorgwekkend’

Wybren van Haga tijdens een debat over het stikstofbeleid. Beeld Bart Maat / ANP

‘Het is zeer zorgwekkend dat Kamerleden deze (smadelijke) uitlatingen zonder enige kritische kanttekening voor waar aannemen. Ik zie geen enkel geloofwaardig bewijs voor hetgeen beweerd wordt.’ Dat is het opvallend barse antwoord van minister Kuipers op een reeks vragen die Kamerlid Wybren van Haga stelde over vermeende schimmige geldtransacties rond RIVM-wetenschapper Jaap van Dissel.

Of Van Haga wel goed bij zijn hoofd is, informeert de minister in keurige volzinnen. ‘Ik vind het verontrustend dat in de formulering van de thans gestelde vragen stellingen worden geponeerd die niet worden onderbouwd en waarbij wordt verwezen naar bronnen die evenmin enig bewijs bieden.’

De beantwoording tekent het toenemende chagrijn van het kabinet dat zich telkens moet verdedigen tegen schimmige complottheorieën waarvoor geen enkel bewijs is. Vorige week liep het kabinet nog demonstratief weg na de suggestie van Thierry Baudet dat Sigrid Kaag zou werken voor een ‘globalistische elite’.

Getergd reageerde het kabinet ook op een tweet van FvD-kamerlid Pepijn van Houwelingen. Die postte vorige week een geshopte foto waarop het leek alsof Kuipers een nazivlag hees in plaats van de VN-programmavlag die hij in werkelijkheid hees.

Postcastuitzending

Van Haga stelde zijn vragen na een podcastuitzending van ondernemers Yves Gijrath en Erik de Vlieger. Die beweerden bewijs te hebben dat Van Dissel 7,5 ton had ontvangen van de Stichting Open Nederland, de stichting die ging over het testen voor toegang.

Ook zou de RIVM-wetenschapper middenin de pandemie samen met Wopke Hoekstra naar het eiland Anguilla zijn gevlogen, om daar in het geheim een rekening te openen. Nadat bleek dat het podcastduo zich waarschijnlijk baseert op vervalste stukken, boden ze publiekelijk hun excuses aan.

Kuipers is de onzinnige vragen zat, schrijft hij aan de Kamer. ‘Hoewel ik het belangrijk vind om Kamervragen van een goede beantwoording te voorzien, is het aantal en de frequentie van de vragen die het lid Van Haga recent stelt van dien omvang dat ze een enorm beslag leggen op de ambtenaren van mijn ministerie’.

Daar komt nog eens bij dat de beschuldigingen Van Dissel, die beveiliging heeft na allerlei eerdere bedreigingen, persoonlijk kunnen schaden, schrijft Kuipers. ‘Ik vind dit niet gepast’.

Het is niet de eerste keer dat Kuipers in de bres springt voor Van Dissel. ‘U moet zich schamen voor dit soort uitspraken’, beet de minister kort na zijn aantreden FvD-kamerlid Gideon van Meijeren toe, nadat die Van Dissel voor leugenaar uitmaakte.