Kuiken hoopt op meer: linkse blokvorming ook bij verkiezingen voor de Tweede Kamer

De Amsterdamse PvdA-wethouder Marjolein Moorman, oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en PvdA-leider Attje Kuiken donderdag bij de nieuwjaarsborrel in Amsterdam. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Kuiken blikte donderdagavond op een PvdA-bijeenkomst in Amsterdam vooruit op de vereisten voor een linkse verkiezingsoverwinning in de Tweede Kamer. ‘In mijn overtuiging is daarvoor een voorwaarde dat linkse partijen verder de krachten weten te bundelen.’

Bij de verkiezingen in maart zetten PvdA en GroenLinks de volgende stap in de linkse samenwerking. De partijen gaan weliswaar met twee aparte lijsten de verkiezingen in, maar zullen in de Eerste Kamer vanaf mei samen een fractie vormen. Daarna reflecteren de leden op hun ervaringen met dat experiment. Volgens Kuiken is ‘de grootste worden in de senaat’ een goede eerste stap. ‘Maar zeker niet de laatste. Nu de Eerste Kamer, maar ik kijk ook graag vast iets vooruit.’

Voor PvdA en GroenLinks beloven de Statenverkiezingen de eerste krachtmeting te worden waaruit moet blijken of de kiezer toekomst ziet in de steeds nauwere samenwerking tussen de twee linkse partijen. Wat in de kabinetsformatie van 2021 begon als een linkse omhelzing om in de onderhandelingen samen sterker te staan, beweegt zich langzaamaan steeds sterker richting een fusie. Kritiek in de achterbannen klinkt er zeker, maar het enthousiasme onder de voorstanders won het op de afgelopen congressen, zowel bij de PvdA als bij GroenLinks.

‘De grootste’

Kuikens enthousiasme over het linkse verbond is tekenend voor het groeiend geloof bij PvdA en GroenLinks dat samenwerking dé manier is om links weer verkiezingen te laten winnen. ‘Alle cynische stemmen over linkse samenwerking zijn zo langzamerhand wel verstomd’, aldus Kuiken. Zij verwijst onder meer naar het energieprijsplafond voor bedrijven en huishoudens, afgedwongen door PvdA en GroenLinks.

Donderdag durfde ze het tegenover haar partijgenoten hardop te zeggen: de PvdA gaat bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen samen met GroenLinks de grootste worden en daarmee de meeste senatoren in de Eerste Kamer leveren. ‘Als dat lukt is het wat mij betreft heel simpel. Rutte IV mag kiezen: ze gaan of naar links, of naar huis.’

De twee linkse partijen moeten wat haar betreft samen zo groot worden dat de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie geen optie over rechts heeft. ‘Het gaat erom spannen’, aldus Kuiken. ‘We weten dat VVD en CDA liever samenwerken met partijen die nog rechtser zijn, dan toegeven aan een links blok. Het enige antwoord is een links blok dat zo sterk is, dat niemand eromheen kan.’

Niet alleen Kuiken, maar ook de partijtoppen van beide partijen zijn vastbesloten de geesten rijp te maken voor een proces richting fusie. Zaterdag 4 februari hebben de twee partijen in Den Bosch hun congres: PvdA in het Congrescentrum 1931, GroenLinks in de daarnaast gelegen Brabanthallen. Er zijn gezamenlijke deelsessies, gezamenlijke lunches en halverwege de dag smelten de twee congressen samen voor een gezamenlijke campagne-aftrap.