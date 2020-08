Kuchschermen voor chauffeurs in trams en bussen moet voorin instappen mogelijk maken

Nu stappen reizigers met bussen nog niet in bij de ingang. Beeld ANP

In bussen en trams werd de ruimte rondom de bestuurders de afgelopen tijd afgesloten, meestal door middel van rood-witte afzetlinten. Passagiers stapten in veel gevallen bij de achterdeur in en checkten daar ook uit. Als gevolg hiervan was het voor chauffeurs veel moeilijker te controleren of reizigers ook daadwerkelijk incheckten. Volgens koepelorganisatie OV-NL nam het percentage zwartrijders toe van 1 à 2 procent tot ongeveer 20 procent.

Maar het voorkomen van zwartrijden is niet het enige motief voor de kuchschermen. Omdat niemand voorin mocht instappen, bleef de voordeur ook dicht. Na een studie in opdracht van OV-NL concludeerde onderzoeksorganisatie TNO dat dit niet bevorderlijk is voor de ventilatie van de bus of tram. Dat zou er voor zorgen dat aerosolen in de bus of tram blijven hangen en zo mogelijk het virus verspreiden, al stelt het RIVM dat de rol van aerosolen bij het verspreiden van het virus nog steeds onduidelijk is.

In het openbaar vervoer wordt straks het zekere voor het onzekere genomen. Door bij iedere halte de voor- en achterdeur open te zetten, komt er meer frisse lucht het voertuig in. Op die manier zal volgens het onderzoek van TNO het aandeel aerosolen in de lucht afnemen.

De schermen zullen de komende twee maanden worden geplaatst in bussen en in trams waar de bestuurder niet in een afgesloten cabine zit. Zodra een voertuig zo’n kuchscherm heeft, wordt de voordeur weer in gebruik genomen. Een ingangsdatum voor het gehele bus- en tramvervoer is er dus niet. Voor buurtbussen is volgens OV-NL aanvullend onderzoek nodig. Die voertuigen zijn vaak kleiner, de chauffeurs zijn vaak vrijwilliger en ouder. Ook dit onderzoek zal TNO uitvoeren.