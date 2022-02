Kruidenierswinkel uit roman van Tommy Wieringa gaat tegen de vlakte: ‘En er gaat al zoveel verloren’

De kruidenierswinkel in Geesteren die model stond voor de winkel van Hedwigs Geerdink in de roman De Heilige Rita van Tommy Wieringa. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De toekomst voor de laatste kruidenierswinkel in Geesteren diende zich een kleine vijf jaar geleden aan. Toen Tommy Wieringa in zijn Twentse roman De Heilige Rita beschreef hoe alle vensterbanken en kozijnen van het pand waren doorgerot. ‘Sluipenderwijs waren het huis en de winkel verkrot, het beste was het om het hele zaakje tegen de vlakte te halen en er iets nieuw voor in de plaats te zetten.’

Vorige week had de voltallige gemeenteraad van Tubbergen, waar Geesteren onder valt, geen grote bezwaren tegen een plan dat precies dit scenario werkelijkheid maakt. De huidige eigenaar mag de winkel slopen en op de grond twee woningen neerzetten. Ondanks de prominente rol die het 19de-eeuwse gebouwtje aan de Langeveenseweg 36 speelt in Wieringa’s bekroonde roman uit 2017.

In een poging het pand, met ‘belangrijke cultuurhistorische waarde in de recente Nederlandse literaire geschiedenis’, te behouden, tekende Erfgoedvereniging Heemschut eind januari protest aan bij de gemeente. Dit kwam te laat om de sloop nog te stoppen. Komende dinsdag is de benodigde bestemmingsplanwijziging - als er niks geks gebeurt - een hamerstuk in de gemeenteraad.

Het rook naar aardappelen, appels en prei

In De Heilige Rita runt het morsige personage Hedwiges Geerdink de kruidenierswinkel in het fictieve Mariënveen, waar Chinezen en Oost-Europeanen de boel geleidelijk overnemen. Als achterblijver in het kleine dorp mijmert Geerdink over het woord ‘krimpregio’. ‘Een goed woord, vond Hedwiges, het paste precies bij het tempo waarmee het klantenbestand van zijn kleine kruidenierszaak uitdunde.’

Geerdink verwordt geleidelijk tot een ‘eenzaat’ in het ‘universum van zijn winkel, met Hak, Saroma en Dash als vaste punten aan het firmament’, schrijft Wieringa. ‘Klingelde de winkelbel, dan kwam Hedwiges als een mol uit het donkere gangetje tussen het huis en de winkel gekropen, knipperend tegen het licht. Was de transactie voltooid, dan kroop hij weer in het ondergrondse terug.’

Fictie, maar voor oudere inwoners van Geesteren zijn de overeenkomsten met kruidenier Theo Gehring, op wie Wieringa zijn personage baseerde, overduidelijk. In het dorp waar Wieringa een deel van zijn jeugd woonde, hield Gehring tot kort voor zijn dood in 2019 de kruidenierswinkel aan de Langeveenseweg open. Al werden de openingstijden onvoorspelbaarder, en werd het aanbod dankzij de Plus-supermarkt steeds schraler.

Net als in het boek: ‘Eens rook de winkel van Hedwigs Geerdink naar aardappelen, appels en prei, maar met de komst van de eerste supermarkt van het dorp had hij de verse waren de deur uit gedaan. Tegen Plus-spaarzegels kon hij niet op.’

Een dorpswinkel met literaire waarde

Jan Astrego, als stedenbouwkundige vrijwilliger bij Erfgoedvereniging Heemschut, schrikt als hij dinsdag ziet dat de ontmanteling van het pand al deels is aangevangen. De door en door rotte dorpels van de kozijnen zijn verwijderd en de sponningen zijn leeg. In de wind wapperen de luxaflex achter de raamloze kozijnen in de wind.

Het pand vertegenwoordigt in de ogen van Heemschut meer dan literaire waarde. In een protestbrief aan het college schrijft de erfgoedvereniging: ‘Wij wijzen u erop dat een soortgelijk pand, dat laat zien hoe in het verleden de dorpswinkel functioneerde, al bijna nergens in Nederland op een dergelijke heldere manier zichtbaar is’.

Daarmee zijn de rode bakstenen van ‘de laatste kruidenier’ uit Geesteren en omstreken ook een monument voor de verdwijnende middenstand uit het buitengebied. De winkel behouden zou tonnen kosten, maar onmogelijk is het niet, volgens Astrego. ‘De muren staan nog en de binnenkant heeft nog originele elementen, zoals die schouw daar’, wijst hij door het kale kozijn zonder glas. ‘Er gaat al zoveel verloren. Dit pand met typische Twentse architectuur kan, met de achtergrond van het literaire verleden, zeer zeker een publiekstrekker worden.’

Eigenaar Ben Oude Booyink komt toevallig voorbijrijden in zijn aannemersbus. Hij kocht het pand in 2019 van de erven van de kruidenier. Hij acht herstel onmogelijk. Hij gaat er in ieder geval niet aan beginnen. ‘Als je tegen de schoorsteen leunt, valt ie om’, zegt hij. ‘Waarom denk je dat ik die hekken heb neergezet? Ik heb geen zin in ongelukken met voorbijgangers.’

Gevelsteen met verwijzing naar De Heilige Rita

Voor toeristen wil hij, op verzoek van de erfgoedvereniging, nog wel een gevelsteen met een verwijzing naar De Heilige Rita laten plaatsen in het nieuwe gebouw. Zelf heeft hij er ‘stukken’ uit gelezen. Maar net als bij de eigenaar leeft het verhaal - dat weinig lovend is voor de beschreven gemeenschap - nauwelijks onder de inwoners van Geesteren, blijkt na rondvragen op straat.

Dat niemand tijdig aan de bel trok voor behoud van het pand, zegt volgens een woordvoerder van de verantwoordelijk wethouder genoeg. ‘Het pand heeft over de jaren heen ook geen enkele erfgoed- of cultuurhistorische status gekregen.’ PvdA-raadslid Jos Harmelink vindt het een gemiste kans. Het steekt hem vooral dat in het College van Tubbergen niemand in het hele proces aandacht heeft gehad voor de literaire waarde van het object.

‘Dit was een kans om weer meer mensen aan het lezen te krijgen’, zegt het raadslid dat ook te laat in verzet kwam. ‘Het was dan mooi geweest als de schrijver zich er zelf mee had bemoeid.’

Voor Wieringa blijft de Langeveenseweg in Geesteren ‘mythisch’ terrein. ‘De boerderij van mijn vader stond verderop’, laat hij vanuit Tanzania weten. ‘Het stemt hier in de verte wel wat weemoedig dat er nu weer een baken verdwenen is.’ Maar, zegt hij ook over de kruidenierszaak: ‘Het is een oude troep, eerlijk gezegd. De herinnering is opgeslagen in een boek.’ En, vrij naar zijn idool James Salter: ‘Alleen de dingen die opgeschreven zijn hebben kans te blijven bestaan.’