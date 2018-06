Kroos redt Duitsland in slotseconden: 2-1 tegen Zweden

Wereldkampioen Duitsland balanceerde op de rand van de uitschakeling tijdens het WK in Rusland, totdat Toni Kroos na 94 minuten en 30 seconden schitterend scoorde uit een vrije trap. Ouderwets wonnen de Duitsers in de laatste minuut van Zweden, met 2-1, en zijn de achtste finales weer in zicht.

Toni Kroos (r) en Marco Reus na de tweede goal tegen Zweden. Foto AP

Verloren van Mexico in Moskou vorige week, nu het dreigende en mogelijk fatale gelijkspel in Sotsji in de slotminuut afgewend. Het is ‘unglaublich’, zoals de Duitse tv-commentator telkens herhaalde, toen de uitschakeling dreigde. Unfassbar, stamelde hij, toen het alsnog 2-1 werd.

Euforisch was de Duitse vreugde na de overigens dik verdiende zege, intens het verdriet van Zweden. Duitsland eindigt woensdag met een zege op het al uitgeschakelde Zuid-Korea op zes punten. Zweden (nu drie punten) speelt dan tegen Mexico, dat al zes punten heeft. Als drie teams op zes eindigen, telt het doelsaldo. Was het duel zaterdag gelijk geëindigd, dan was Duitsland bij een gelijkspel tussen Zweden en Mexico uitgeschakeld geweest. De ploeg van Löw speelde nog met tien man ook in de slotfase, want Boateng had rood gekregen.

De blessures, de matige resultaten in de voorbereiding, het thuislaten van dribbelaar Sané, de verzadiging misschien, de discussies in de pers over een foto van Özil en Gündogan met de Turkse president Erdogan; een complex samenspel van factoren heeft van de ploeg van ideale schoonzonen een elftal van gewone stervelingen gemaakt. Ieder met zijn problemen, zijn nukken, zijn onvrede. Ouderwetse wil om te winnen moest Duitsland zaterdag redden.

Duitsland miste scherpte, in zowel defensief als aanvallend opzicht. Rare flaters, gemiste kansen. De Zweden verdedigden steeds massaler, hadden in doelman Olsen hun uitblinker en hielden bijna stand, tot die fabuleuze vrije trap van Kroos, links van het strafschopgebied, in tweeën genomen met Reus, prachtig in de verre hoek gedraaid. Tikje Kroos op Reus. Reus legt bal stil. Kroos scoort.

De nederlaag tegen Mexico van vorige week maakte van Duitsland een wat dolend elftal, dat tegen de uitstekend verdedigende Zweden tot de rust weinig had in te brengen, op de eerste tien minuten na. Vrijwel niets was tot de pauze terug te zien van het vaak superieure positiespel waarmee de Duitsers de laatste jaren imponeerden, al verloren ze in de halve finale van het EK dan van ongelukkig van Frankrijk.

In de tweede helft, bij 0-1, bracht bondscoach Joachim Löw een extra spits, en daarmee had hij vrijwel meteen succes. Gomez verlengde de voorzet van Werner, waarna Reus van dichtbij scoorde. Even leek het dat Duitsland alsnog vrij eenvoudig zou winnen, maar Zweden is een rustige ploeg met ervaren spelers die sinds de komst van bondscoach Janne Andersson is gegroeid. Nederland, in de groepsfase op doelsaldo uitgeschakeld voor de tweede plaats en daarmee een play-off, kan ervan meepraten. Italië ook, dat daarop de play-off verloor.

De Zweden verdedigden vrijwel met zijn allen en schakelden in de eerste helft razendsnel om, zeker na de onbegrijpelijke individuele fouten van de Duitsers. Al na twaalf minuten kon Marcus Berg alleen op doelman Neuer af, na een blunder van Rüdiger, de vervanger van de geblesseerde Hummels. Berg treuzelde iets te lang en schoot op de uitlopende doelman Neuer. Hij had overigens best een strafschop mogen krijgen, want Boateng bracht hem uit balans. Scheidsrechter Marciniak uit Polen vroeg ogenschijnlijk niet eens naar het oordeel van de videoarbiter, terwijl in dat geval ook de rode kaart op zijn plaats was geweest voor het vloeren van een doorgebroken speler.

Een volgend balverlies, nu van viervoudig winnaar van de Champions League Kroos, was Duitsland fataal. Zweden profiteerde razendsnel. Toivonen nam het passje van Claesson schitterend op de borst aan en passeerde Neuer met een fabuleus boogballetje, waarbij Rüdiger de bal nog heel even raakte. Saillant detail was dat Boateng nog even zijn sokken optrok, vlak nadat Kroos de bal inleverde.

Bondscoach Löw had zijn elftal fors gewijzigd ten opzichte van het duel met Mexico, deels gedwongen. Rüdiger speelde dus voor Hummels, Hector was weer fit en verving Plattenhardt. Özil, onzichtbaar tegen de Mexicanen, bleef aan de kant ten gunste van Reus en middenvelder Rudy verving Khedira. Het optreden van Rudy duurde nog geen half uur, toen hij na een sliding in het gezicht werd geraakt door Toivonen en hevig bloedend het veld verliet. Gündogan kwam. Toivonen onderscheidde zich niet alleen met zijn doelpunt, maar ook met een serie smerige overtredingen die onbestraft bleven. Maar Boateng kreeg rood, na twee keer geel. Toch redde Kroos de Duitsers.

