Kroonprinses Amalia laat Leiden links liggen en gaat in Amsterdam studeren

Prinses Amalia tijdens Koningsdag in de binnenstad van Maastricht. Beeld Brunopress

De kroonprinses breekt hiermee met een familietraditie. Voorgaande troonopvolgers studeerden in Leiden. Haar vader, koning Willem-Alexander, studeerde tussen 1987 en 1993 geschiedenis. Haar oma, prinses Beatrix, volgde de vrije studierichting rechten, waarvoor zij in 1961 haar doctoraalexamen haalde.

Amalia werd de afgelopen tijd al enkele keren in Amsterdam gesignaleerd, ook bij disputen van het Amsterdamsch Studenten Corps. Willem-Alexander was in Leiden lid van Minerva, Beatrix van een van de voorlopers, de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten (VVSL).

Wonen in Amsterdam

De driejarige, interdisciplinaire opleiding is gehuisvest in de campus op het Roeterseiland. De RVD laat weten dat Amalia in Amsterdam gaat wonen in een huis met enkele medestudenten. De studietijd wordt als privé beschouwd, zodat de RVD er verder geen mededelingen over zal doen.

Na haar eindexamen aan het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag, vorige zomer, nam Amalia een tussenjaar. In december, een dag na haar 18de verjaardag, werd zij binnengeleid in de Raad van State. De koning is ceremonieel voorzitter van de Raad. De komende derde dinsdag in september, op Prinsjesdag, zal Amalia voor het eerst aanwezig zijn bij het voorlezen door haar vader van de troonrede.

Eind vorig jaar verscheen van de hand van cabaretier Claudia de Breij een boek over Amalia, waaraan de prinses haar medewerking verleende. Toen zei ze al dat studeren in Leiden geen uitgemaakte zaak was en haar belangstelling niet alleen uitging naar geschiedenis, maar ook naar internationale betrekkingen of ‘iets economisch’. Wel wist ze dat ze bij het corps wilde, en dat ze na haar bachelor een master in het buitenland gaat doen. ‘Ik wil graag twee jaar buiten Nederland zijn.’