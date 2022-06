Kroonprins Charles uit kritiek op geplande uitzetting van ‘kansloze asielzoekers’ naar Rwanda

Kroonprins Charles noemt het Rwanda-beleid ‘afschuwelijk’. De uitspraak is omstreden omdat een toekomstige koning geacht wordt om zich niet te mengen in politieke zaken. Beeld REUTERS

‘Het is belangrijk dat de minister van Binnenlandse Zaken in staat wordt gesteld om immigratiebeperkingen in te voeren, en het verhinderen daarvan zou nadelig zijn voor het algemene belang.’ Met deze woorden gaf rechter Jonathan Swift zijn fiat aan de controversiële uitzettingen. Er waren bezwaarprocedures aangespannen door twee vluchtelingenorganisaties en de vakbond die ambtenaren van de immigratiedienst vertegenwoordigt.

Migranten die met bootjes over het Kanaal naar Engeland komen, lopen een gerede kans om te eindigen in het Afrikaanse land, zeker wanneer het gaat om jongemannen. Gezinnen zullen niet worden uitgezet. Met deze maatregel hoopt minister Priti Patel de groeiende immigratiestroom over het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland te kunnen indammen. Het gaat om immigranten uit onder meer Syrië, Iran en Soedan.

Kans op asiel in Verenigd Koninkrijk is gering

Rwanda heeft beloofd om de nieuwkomers goed te behandelen en de kans te geven om een nieuw leven op te bouwen, maar er bestaan twijfels over de mensenrechtensituatie in dat land. De kans dat migranten die naar Rwanda zijn gestuurd alsnog worden toegelaten in het Verenigd Koninkrijk, is gering. Volgens Patel is het met name de bedoeling om mensensmokkelaars dwars te zitten.

Ook is het uitzettingsbeleid bedoeld om de publieke onvrede over deze illegale immigratie weg te nemen. Het Rwanda-beleid heeft veel kritiek gekregen. Zo noemde kroonprins Charles het beleid ‘afschuwelijk’. Deze uitspraak is omstreden, omdat een toekomstige koning geacht wordt om zich niet te mengen in politieke zaken.

Of de vlucht daadwerkelijk doorgaat is de vraag. Na de gerechtelijke uitspraak van vrijdag dienden de klagers een spoedappèl in dat maandag zal worden behandeld. Daarnaast lopen er nog andere gerechtelijke procedures tegen uitzetting waarvan de afloop snel bekend moet worden. De eerste vlucht zou 31 migranten meenemen, maar vijf daarvan zijn na bezwaren door de immigratiedienst van de passagierslijst gehaald. Meer dan 90 van de 130 migranten die komende weken naar Rwanda zullen worden gevlogen, hebben zulke gerechtelijke procedures lopen.