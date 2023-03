Kroongetuige Nabil B. zit opnieuw zonder advocaten, reden voor stoppen onduidelijk

Advocaten Onno de Jong (links) en Peter Schouten (rechts) reageren op het rapport over de beveiliging van onder anderen Peter R. de Vries. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Schouten en De Jong namen de verdediging van B. over van Oscar Hammerstein, die in 2020 met zijn cliënt in conflict was gekomen over onder meer de rol van Peter R. de Vries als vertrouwenspersoon. Voor Hammerstein werd B. bijgestaan door advocaat Derk Wiersum. Hij werd in september 2019 vermoord. Ook Reduan, de broer van Nabil B., en Peter R. de Vries werden vermoord om hun band met de kroongetuige.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceerde twee weken terug een lijvig rapport over hoe de moorden konden plaatsvinden. Daarbij werd stevige kritiek geleverd op verschillende afdelingen van de politie en het Openbaar Ministerie. De beveiliging was ondanks dreigementen niet op orde.

Na dat rapport riepen Schouten en De Jong de hoogste baas van het OM, Gerrit van der Burg, op om af te treden, omdat hij niet leek te onderkennen dat hij fouten had gemaakt. Ze hadden er geen vertrouwen in dat het OM de noodzakelijke verandering zou doorvoeren om de beveiliging wel op orde te krijgen.

Gisteren maakte de hoofdofficier van Midden-Nederland bekend dat hij op termijn de beveiliging van de familie van Nabil B. overdraagt aan een ander. Daar drong de familie op aan na het rapport van de OVV.

Of het rapport van de OVV en de gevolgen daarvan hebben geleid tot het stoppen van Schouten en De Jong is onduidelijk. Nabil B. zei tijdens de zitting dat De Jong en Schouten hem een week geleden hebben gezegd dat ze hem niet langer bijstaan, maar hij wil alleen achter gesloten deuren uitleg geven, uit veiligheidsoverwegingen. Advocaat Onno de Jong zegt in een reactie tegen persbureau ANP dat hij vanwege zijn beroepsgeheim niet op de situatie in kan gaan.