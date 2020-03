Kroongetuige Nabil B. opnieuw zonder advocaten

Zwaar bewapende agenten bij de speciaal beveiligde rechtbank De Bunker in het liquidatieproces Marengo. Beeld EPA

Sinds de moord op B.’s advocaat Derk Wiersum is dit al de tweede keer dat B. zonder juridische bijstand zit. Eerder beëindigde een advocaat de samenwerking omdat hij zijn veiligheid niet voldoende gewaarborgd vond. De advocaten die B. nu niet meer bijstaan, vertegenwoordigden de kroongetuige in het proces volledig anoniem; dus onzichtbaar voor de verdachten en met stemvervorming – een unicum in de Nederlandse rechtspraak.

Nabil B. is kroongetuige in het liquidatieproces Marengo; hij heeft belastende verklaringen afgelegd tegen hoofdverdachte Ridouan T. en zijn vermoedelijke handlangers. De Amsterdamse deken – toezichthouder van de advocaten in zijn regio – was vrijdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.