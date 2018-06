Kroongetuige Nabil B. dreigt zich terug te trekken uit angst voor veiligheid

Nabil B. – die via een videoverbinding vermomd en geschminkt de zitting volgde –staat voor een onmogelijke keuze, aldus diens advocaat Bart Stapert. ‘Als hij zou doorgaan als kroongetuige in de huidige veiligheidssituatie, dan riskeert hij nog meer pijn voor zijn naasten. Dit kan en wil hij niet op zijn geweten hebben. Trekt hij zich terug, dan riskeert hij wellicht dat de opdrachtgever van de moord op zijn broer niet of slechts onvolledig gestraft wordt.’

Niet op orde

Volgens Stapert is de beveiliging nog altijd niet op orde. ‘Ondanks de goede intenties en de inzet van de betrokken individuen.' Hij riep de minister van Veiligheid en Justitie op om doortastender op te treden, zodat Nabil B. zich niet hoeft terug te trekken. Want nu is het nog maar de 'vraag of de overheid wel in staat is om de risico’s van deze zaak voldoende af te dekken en de beveiliging afdoende te waarborgen', aldus de advocaat.

Zo bleek onlangs dat zo’n 20 procent van de vacatures bij de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging onvervuld is. ‘De minister van Veiligheid en Justitie mag dan aan de Tweede Kamer schrijven dat het stelsel van bewaken en beveiligen robuust is, onze cliënt en zijn familie hebben daarvan tot dusver helaas een andere indruk.’



‘Doorbraak’

Eind maart werd bekend dat Nabil B. zich uit wroeging als kroongetuige had gemeld bij het Openbaar Ministerie. Zijn verklaringen worden door de aanklagers gezien als een ‘doorbraak’ voor het onderzoek naar een reeks ‘meedogenloze’ liquidaties. B. verklaarde niet alleen belastend over zichzelf, maar ook over voortvluchtige criminele kopstukken als Ridouan T. en Saïd R.

Uit de verklaringen blijkt dat betrokkenen ‘wreed’ opereren: wie niet zwijgt, wordt ‘direct uit de weg geruimd’ – ook als die uit het eigen, bevriende kamp komt. Motief voor het zwijgen en de wreedheid binnen deze groep criminelen zijn de grote opbrengsten die gepaard gaan met drugshandel.

‘Expliciet uitgesproken en aangekondigd’

Uit een gevonden PGP-bericht van januari 2017 bleek al welke risico’s B. en zijn familie zouden lopen als hij zou gaan verklaren. ‘Hy weet ga iedereen van hem laten slapen als die my naam heeft genoemt’, aldus de letterlijke tekst uit het versleutelde bericht. Stapert: ‘De dreiging was dus onweerlegbaar, expliciet uitgesproken en aangekondigd.’

Daags nadat bekend werd dat B. belastende verklaringen had afgelegd, werd diens broer Reduan doodgeschoten. Op klaarlichte dag, op zijn werk. Het is voor het eerst in Nederland dat een familielid van een kroongetuige werd vermoord. Reduan had geen enkele link met de criminele wereld van zijn broer. Hij was vader van twee kinderen, fervent amateurvoetballer en directeur-eigenaar van een beletteringsbedrijf aan de Tt. Melissaweg in Amsterdam-Noord. ‘De openheid en brutaliteit van deze moord is schokkend en ongekend’, aldus de officier van justitie dinsdag.

‘Aan zichzelf te wijten’

Na de moord op Reduan liet het OM weten dat de broer van de kroongetuige slechts ‘in beperkte mate’ beveiliging wilde. Die woorden kwamen hard aan bij B. en zijn familie, aldus de advocaat. ‘De suggestie werd gewekt dat Reduan zijn dood aan zichzelf te wijten had.’

Het OM liet dinsdag weten de opmerking te betreuren, en dat er geen enkele intentie was om een verwijt te maken. ‘De politie en justitie zullen zich tot het uiterste inspannen om veiligheidsmaatregelen te treffen’, voegde de persofficier toe.

Tips

De moord op Reduan wordt gezien als wraak en waarschuwing aan anderen om te zwijgen. Nabil B. vreest dat het niet bij deze moord blijft. De internationaal gezochte criminelen Ridouan T. en Saïd R. zijn nog altijd voortvluchtig. Dinsdag plaatste de politie nieuwe foto’s van R. en T. online in de hoop op tips.

Nabil B. is niet alleen kroongetuige, hij is zelf ook verdachte . Hij staat samen met Mohammed R. terecht voor de Utrechtse vergismoord op Hakim Changachi, die op 12 januari 2017 na een persoonsverwisseling werd geliquideerd. De kogels zouden zijn bedoeld voor Khalid H. Zowel B. als R. worden verdacht van medeplichtigheid aan de moord, en het voorbereiden van een andere liquidatie. De zaak wordt in september hervat.