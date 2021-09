Kroongetuige in Marengoproces: ‘Ik heb niet in een koffiebeker gepist’

Advocaat Nico Meijering ondervraagt woensdag kroongetuige Nabil B. tijdens een zitting in het Marengoproces. Beeld Adrien Stanziani

‘Ik heb niet in een koffiebeker gepist’, zegt kroongetuige Nabil B. vanuit de afgeschermde getuigenbox in de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. ‘Ik heb nimmer nooit in een koffiebeker gepist.’

Voor het eerst in maanden legde de kroongetuige woensdag weer verklaringen af in het liquidatieproces Marengo, nadat hij dit eerder uit onvrede had geweigerd en vervolgens, om gezondheidsredenen, niet hoefde te doen.

Nico Meijering ondervraagt hem. De advocaat vertegenwoordigt verdachte Mohamed R., de voormalige boezemvriend van de kroongetuige. R. neemt zelf ook het woord, en spreekt zijn oude vriend met ‘u’ aan.

‘U schrijft in een iPhone-bericht dat u bij iemand 160 K had liggen. Bedoelt u daarmee 160 duizend euro, of dollar?’

‘Ik beroep me op mijn verschoningsrecht’, antwoordt kroongetuige Nabil B.

‘Had u dat geld toevallig bij mij liggen?’, vraagt Mohamed R.

‘Ik beroep me op mijn verschoningsrecht.’

‘Heeft u in wiet gehandeld?’

‘Verschoningsrecht.’

‘Heeft u in detentie strafbare feiten gepleegd?’, neemt raadsman Meijering het over.

‘Verschoningsrecht’, herhaalt Nabil B.

‘U verwijt advocaat Weski dat ze in haar presentatie over uw iPhone-berichten gisteren heeft zitten knippen en plakken’, vervolgt Meijering. ‘Waar is geknipt en geplakt?

‘Dat ik in het koffiebekertje van een gevangenisbewaarder heb gepist’, antwoordt de kroongetuige. ‘In de volledige weergave van de berichten kunt u zien dat ik dat niet was. Ik heb nimmer nooit in een koffiebeker gepist.’

‘En erbij staan kijken toen het werd leeggedronken’, onderbreekt Inez Weski het verhoor van Meijering. Ze is de advocaat van hoofdverdachte Ridouan T., en benadrukt dat ze in haar powerpointpresentatie dinsdag niet stelde dat het de kroongetuige was, die in een koffiebeker had gepist. ‘Dat zou best iemand anders geweest kunnen zijn.’

Beeld van de kroongetuige

‘Wat is de relevantie van dit alles?’, vraagt de rechtbankvoorzitter.

‘Ik parkeer plassen en koffie even’, reageert Meijering, die vindt dat de kroongetuige met zijn ‘knippen-en-plakken’-opmerking de suggestie wekt dat Meijering en Weski op eerdere zittingen een onjuist (geld- en machtsbelust) beeld van de kroongetuige hebben gecreëerd.

‘Wat bedoelde u met het bericht: het maximale eruit halen?’, vraagt advocaat Weski. ‘Probeerde u iets voor elkaar te krijgen voor het sluiten van de kroongetuigedeal?’

‘Daar mag ik in het kader van mijn overeenkomst met justitie niets over zeggen’, antwoordt Nabil B.

‘Heeft u weleens overwogen om die overeenkomst niet te tekenen omdat een weekendje weg uit detentie u niet luxe genoeg was?’, vervolgt Weski.

‘Ik heb nooit en te nimmer iemand gedreigd of gechanteerd’, reageert B. fel.

‘Waarom noemt u zichzelf in een bericht dan de kip met de gouden eieren?’

‘De officier die de deal sloot heeft mij zo genoemd’, antwoordt de kroongetuige. ‘Het Openbaar Ministerie stelde dat Ridouan T. mensen uit het leven schoot, en daarom van straat moest worden gehaald. Daarom werd ik, met mijn verklaringen, de kip met de gouden eieren genoemd.’

‘Nog zeven minuten’, zegt de voorzitter tegen Weski.

‘Negen’, kaatst zij terug.

Kroongetuigedeal

Boos en op gehaaste toon briest Nabil B. dat het Openbaar Ministerie zich niet hield aan de afspraak over het tijdstip waarop de kroongetuigedeal naar buiten zou worden gebracht. ‘Ik heb gesmeekt om die nog niet bekend te maken.’ Toen de aanklagers de deal in maart 2017 op zitting onthulden, werd een week later Nabil B.’s broer Reduan doodgeschoten. ‘Met mijn verklaringen probeerde het OM Mohamed R. langer in de cel te houden’, fulmineert de kroongetuige. ‘Daar ben ik pissig over. Dat had anders gekund en gemoeten.’

‘U heeft het in uw iPhone-berichten over collateral damage, bijkomende schade', zegt advocaat Meijering. ‘Wat bedoelt u daar precies mee?’

‘Mohamed en ik zijn door Ridouan T. een onderwereldconflict in gezogen', antwoordt Nabil B. ‘Wij hadden hier nooit mogen zitten naar aanleiding van wat Ridouan T. allemaal heeft bekokstoofd.’

‘Klopt het dat u helemaal geen geld van het Openbaar Ministerie krijgt?’, vervolgt Meijering.

‘Daar kan ik in verband met mijn regeling geen antwoord op geven’, herhaalt de kroongetuige, die het ‘verdomd moeilijk’ vindt om steeds af te wegen of hij een vraag mag beantwoorden of niet – met het sluiten van de kroongetuigedeal tekende hij ook voor een zwijgplicht over de deal en zijn detentieomstandigheden.

Aan het eind van de middag krijgt advocaat Max den Blanken het woord. ‘Hebt u ooit in uw leven een dongel gehad waarmee u op het internet kon?’ vraagt hij aan de kroongetuige.

‘Een leven is lang’, interfereert de rechter.

‘Heeft u in detentie een dongel gehad?’, corrigeert de advocaat zichzelf.

‘Nee’, antwoordt de kroongetuige. ‘Ik heb, behalve mijn iPhone 5, nooit iets in detentie gehad wat niet mocht.’

‘Heeft u ooit een bewaker onder druk gezet om u een telefoon te leveren?’, vervolgt Den Blanken.

‘Ik beroep me op mijn verschoningsrecht.’