Kroongetuige in Holleeder-proces is onvindbaar, OM spreekt van ‘raadsel’

La S. sloot een deal met justitie in het grote liquidatieproces Passage. Hij verklaarde belastend over zichzelf en hielp onder meer de moorden op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006) op te lossen. Daarbij wees hij ook met de beschuldigende vinger naar Willem Holleeder. Die zou hij bij een ontmoeting de woorden ‘Osdorp eerst’ hebben horen zeggen, waarmee Holleeder zou hebben verwezen naar de prioriteit die de liquidatie van de in Osdorp woonachtige Houtman zou hebben gehad.

In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol zei een van de aanklagers maandag dat het ‘een raadsel’ is waar La S. zich bevindt en dat het ‘volstrekt onbekend’ is waarom het niet lukt contact te leggen. Van onwil is volgens het OM geen sprake. ‘De mogelijkheid is dat hem iets is overkomen zonder dat daar weet van is.’

De advocaat van Peter la S., Jan Peter van Schaik, bevestigde maandag dat zijn cliënt al enige tijd spoorloos en onvindbaar is, dat het niet past in een patroon en dat hij het ‘zorgwekkend’ vindt. Ook hij staat voor ‘een raadsel’, zegt hij.

Gevolgen onduidelijk

Willem Holleeder werd in 2019 tot een levenslange celstraf veroordeeld. Volgens de rechtbank gaf Holleeder de opdracht tot vijf liquidaties in de periode tussen 2003 en 2006. Naast Peter la S. legden ook anderen belastende verklaringen tegen Holleeder af, onder wie zijn zussen.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor het hoger beroep als La S. onvindbaar blijft. Bij de rechtbank zijn in eerste aanleg al uitvoerige verklaringen door de verschillende getuigen afgelegd. Maar de raadsheren en de verdediging hebben in hoger beroep mogelijk aanvullende vragen. Het gerechtshof moet bovendien opnieuw over de betrouwbaarheid van La S. oordelen, en heeft het OM de opdracht gegeven te blijven zoeken.