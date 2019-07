Kroongetuige had contact met Ridouan T. vanuit de gevangenis

Bij het verhoor van de kroongetuige in het proces tegen de bende van Ridouan T. liepen de emoties hoog op, en bleek dat de kroongetuige in gevangenis een telefoon had waarmee hij met Ridouan T. contact had.

Ineens wordt het pijnlijk stil in de zittingszaal. ‘Ik heb van meerdere bronnen gehoord dat u uw vader wilde vermoorden’, zegt advocaat Nico Meijering tegen het videoscherm waarop de beveiligde, vermomde kroongetuige is te zien. Die reageert ontkennend met: ‘Rare bron’. Daarop rukt Meijerings cliënt, de verdachte Mohamed R., de microfoon naar zich toe. Hij schreeuwt door de rechtszaal: ‘Vuile kankerleugenaar! Je liegt!’

Donderdag was de eerste zittingsdag waarop de 32-jarige kroongetuige Nabil B. voor het eerst openbaar werd gehoord in zijn strafproces, dat gaat over een reeks liquidaties. Advocaat Meijering gaat op kalme toon verder: ‘Heeft u na uw arrestatie in 2017 over een communicatiemiddel beschikt?’

Ja, erkent de kroongetuige. Eind 2017 beschikte hij in de gevangenis gedurende drie maanden over een Blackberry. Zijn erkenning is een onaangename verrassing voor de drie zaaksofficieren, die daar niets van wisten. Ze zullen ervoor zorgdragen dat ze het toestel ‘snel’ krijgen en dat het wordt onderzocht, benadrukken zij. Duidelijk is dat de kroongetuige in alle 1500 pagina’s aan verklaringen niet het achterste van zijn tong heeft laten zien.

Vanuit zijn cel communiceerde de kroongetuige heimelijk met drie hoofdverdachten van dit proces: de in woede ontstoken Mohamed R., diens voortvluchtige broer Saïd en Ridouan T., die eveneens wordt gezocht omdat hij leiding zou geven aan een criminele organisatie die wordt verdacht van moorden op bestelling.

Kroongetuige Nabil B. wil niet zeggen hoe hij de Blackberry in de gevangenis in zijn bezit kreeg, en waar de telefoon nu is. Met het toestel probeerde hij ‘geruchten de kop in te drukken’ dat hij kroongetuige zou worden – niet iedereen in het milieu geloofde dat hij was gearresteerd omdat hij met een wapen was betrapt. Men was bang dat hij was overgelopen naar justitie. ‘Ik heb destijds in drie dagen een moeilijke beslissing moeten nemen’, zegt Nabil B. ‘Ik kwam tot de conclusie: dit is game over. Mijn eigen vrienden willen me vermoorden.’

Omdat hij letterlijk hoorde dat Ridouan T. hem wilde ‘opruimen’, besloot B. kroongetuige te worden, verklaarde hij donderdag. Dat besluit, om bij justitie belastend tegen zijn voormalige compagnons te gaan verklaren, noemt hij ‘de zwaarste beslissing van mijn leven’.

Woog uw beslissing om actief deel te nemen aan moorden niet zwaarder?, vraagt advocaat Meijering.

Nee, antwoordt B. ‘Op dat moment niet. Elke liquidatie is heftig, maar er speelde op dat moment een oorlog.’ Hij doelt daarmee op een onderwereldvete die draait om de zwaar concurrerende drugshandel.

Nabil B. is zowel getuige als verdachte in dit proces. Hij wordt ervan verdacht dat hij liquidaties mee voorbereidde. Hij ging ‘best wel ver’ in de cocaïne, antwoordt hij vanuit de geblindeerde getuigencabine. Meijerings vraag of hij ook cocaïne naar Nederland importeerde, wil hij niet beantwoorden. Wel erkent B. dat hij cocaÏne ‘stashte’ – opsloeg – in Nederland, en dat hij erin handelde met anderen buiten de criminele organisatie die hier nu, deels bij verstek, terechtstaat.

Toen in maart 2018 bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was geworden, werd een week later in Amsterdam zijn niet-criminele broer Reduan uit wraak doodgeschoten. Hij noemt dat donderdagmiddag ‘verschrikkelijk’. Als de Blackberry waarmee hij vanuit zijn cel met zijn compagnons communiceerde niet automatisch alle berichten wiste, zou hij nog veel meer familieleden zijn kwijtgeraakt, zegt B. ‘Na de moord op mijn broer leek het me beter die Blackberry niet bij de politie in te leveren.’ Andere toestellen had hij op de dag van zijn arrestatie allemaal afgegeven, stelt hij.

Veel versleuteld communicatieverkeer van deze ‘geoliede moordorganisatie’ is ontcijferd met verkregen wachtwoorden en rechercheonderzoek. Het berichtenverkeer en de verklaringen van Nabil B. vormen het voornaamste bewijs tegen de zestien verdachten in deze zaak.

Volgens Meijerings cliënt Mohammed R. die in de extra beveiligde inrichting (EBI) in Vught in voorlopige hechtenis zit, is de kroongetuige een ‘manipulator, een leugenaar’. ‘Geloof hem niet! Ik ken die jongen beter dan wie dan ook’, aldus R. ‘Hij kan mensen voor de gek houden, dat heeft hij bij ons ook gedaan.’

Mohammed R. zei donderdag dat hij naar de EBI is overgeplaatst omdat ‘ze zeggen dat ik vanuit detentie opdracht heb gegeven voor de moord op de broer van Nabil’. Van een formele verdenking daarvan is geen sprake, aldus R.’s advocaat. Ook stelt R. dat hij geen eerlijke verdediging kan voeren omdat hij in Vught alleen vanachter glas met Meijering kan communiceren, en hij bang is dat ze worden afgeluisterd. De rechtbankvoorzitter antwoordde dat hij daarop geen invloed heeft.