Kromowidjojo (31) per direct met pensioen: Ik heb er alles uitgehaald wat erin zat, tijd voor wat anders

Ranomi Kromowidjojo ( rechts ) viert een van de twee gouden medailles die ze won tijdens de Olympische Spelen in 2012, Londen. Beeld Klaas Jan van der Weij

Ranomi Kromowidjojo was een jaar of 15 toen ze besloot dat ze de beste zwemmer ter wereld wilde worden. Ze trainde nog in het oude Helperbad in Groningen, een ‘klotsbadje’ met antieke tegels en bolletjeslijnen.

Zestien jaar later en vier olympische medailles rijker zwaait Kromowidjojo af. Ze zet per direct een punt achter haar carrière omdat ze alles eruit heeft gehaald wat erin zit. Het is goed zo’, zegt de 31-jarige zwemster, die zich nu gaat richten op een maatschappelijke carrière.

Met drie keer goud en één keer olympisch zilver staat Kromowidjojo gedeeld negende op de lijst van beste Nederlandse olympiërs, zevende als je alleen de zomersporten meetelt. Met haar afscheid is de laatste nog actieve Nederlandse olympisch kampioen uit het zwembad gestopt.

Kromowidjojo werd grootgebracht in de tijd dat het pionieren was op weg naar de top. Haar jeugdcoach Jeanet Mulder moest haar kennis van dvd’s en ‘zwembijbels’ uit Amerika halen. De trainster maakte uittreksels van boeken die ze meenam naar de training. ‘Er was nooit genoeg badwater’, weet de in het Groningse Sauwerd geboren zwemster nog. ‘We accepteerden alles. Een kwartiertje eerder beginnen, een kwartiertje langer doorgaan. Soms naast de baantjeszwemmers. En dat allemaal in zo’n klotsbak van 25-meter. Je kunt je nu niet meer voorstellen dat ik op die manier de Spelen heb gehaald.’

Mentaal ijzersterk

Het vormde haar. ‘We moesten creatief zijn. Ik heb er een goede mentaliteit aan over gehouden. Als je iets echt wil, dan moet je het zelf doen.’

Ranomi Kromowidjojo wint goud op de 100 meter vrije slag in op de Spelen van Londen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De dochter van een Surinaams-Javaanse vader en een Nederlandse moeder had niet veel nodig om snel te zwemmen. Haar natuurlijke watergevoel viel al op jonge leeftijd op. Als zij haar hand in het water stak, duwde ze automatisch veel water weg. Ze had aanvankelijk geen flauw idee wat ze moest doen om de top te halen. Ze dacht in haar tienerjaren dat tien uur training per week wel genoeg zou zijn om het tot Beijing te schoppen. Toen bondscoach Marcel Wouda dat hoorde, lag hij in een deuk. Er werd een plan gesmeed voor haar olympisch debuut.

Op haar eerste Spelen in 2008 won ze meteen goud met de Nederlandse estafettevrouwen op de 4x100 vrij. De hegemonie van de zwemsters, die de bijnaam Golden Girls kregen, duurde van 2008 tot 2012. Met het afscheid van Kromowidjojo is na het recente zwempensioen van Femke Heemskerk, ook de laatste Golden Girl gestopt.

Koningin van Londen

Kromowidjojo haalde na haar overstap in 2008 naar het nationaal trainingscentrum in Eindhoven onder succescoach Jacco Verhaeren haar belangrijkste individuele prijzen. In 2012 werd ze de koningin van Londen, toen ze de dubbelslag maakte op de 50 en 100 meter vrij. Met de estafettevrouwen was zilver het hoogst haalbare. Nederland werd onttroond door Australië.

Kromowidjojo was zo gefixeerd op het zwemmen van de perfecte wedstrijd, dat ze niet eens heel tevreden was na twee keer olympisch goud. Het had sneller gekund, oordeelde ze hard.

Het succes van Londen bleef het hoogtepunt van haar carrière. In de jaren erna won ze nog één individuele wereldtitel op de langebaan, in 2013 op de 50 meter vrij in Barcelona. Op de kortebaan had Kromowidjojo, die uitblonk in haar start en keerpunten, meer succes. Ze won in het 25-meterbad in totaal acht individuele wereldtitels.

De laatste jaren bleek de 100 meter vrij te lang geworden. Het lukte haar niet meer om haar persoonlijke record uit 2012 te verbreken. De Spelen van Rio in 2016 liepen uit op een teleurstelling. In een roerige tijd binnen de zwembond werd er geen enkele medaille gewonnen in het olympisch bad. Haar verloofde Ferry Weertman zegevierde wel in het open water in de baai van de Copacabana. Ook hij zette onlangs een punt achter zijn zwemloopbaan.

Kromowidjojo liet de 100 meter vrij op haar vierde Spelen, in Tokio afgelopen zomer, schieten. Ze werd twee keer vierde op de estafette van de 4x100 meter vrij en de 50 meter vrij en was daar tevreden mee.

WK Abu Dhabi

Haar laatste grote prijs won ze op de wereldkampioenschappen kortebaan in Abu Dhabi in december. Ze prolongeerde haar wereldtitel op de 50 meter vlinderslag in de tweede snelste tijd ooit. De contouren van een naderend pensioen waren daar al zichtbaar.

De normaal zo koele Kromowidjojo was geëmotioneerd bij het zingen van het Wilhelmus. Topzwemmen veranderde haar van een verlegen meisje naar een zelfbewuste vrouw. De zwemster leerde zichzelf, met hulp van anderen, aan om positief te denken en te kijken op welke manier ze zichzelf nog kon uitdagen in het bad. Ze wil met haar ervaringen nu anderen helpen.

Kromowidjojo heeft al haar ervaringen in de afgelopen jaren opgeschreven. Ze wil mensen nu begeleiden op het gebied van persoonlijke groei, in het bedrijfsleven of de sport. ‘Ik heb alles gedocumenteerd, het is een heel boekwerk. Ik zal geen zwemtrainer worden, maar misschien kan ik wel iets doen voor sporttalenten.’