Kromowidjojo (31) per direct met pensioen: alles eruitgehaald wat erin zat, tijd voor wat anders

Ranomi Kromowidjojo ( rechts ) viert een van de twee gouden medailles die ze won tijdens de Olympische Spelen in 2012, Londen. Beeld Klaas Jan van der Weij

De beslissing van Kromowidjojo komt niet als een verrassing. Tijdens haar laatste wereldkampioenschap kortebaan in december in Abu Dhabi waren de voortekenen van haar zwempensioen al zichtbaar. Kromowidjojo won daar haar laatste individuele wereldtitel op de 50 meter vlinderslag. De normaal zo koele zwemster was zichtbaar geëmotioneerd bij het zingen van het Wilhelmus. Ze kreeg haar plak van haar verloofde Ferry Weertman, die zelf onlangs stopte met topzwemmen.

Met Kromowidjojo’s afscheid stopt de laatste nog actieve Nederlandse olympisch zwemkampioen. Ze maakte deel uit van het succesvolle kwartet de Golden Girls, de estafettevrouwen die op de 4 keer 100 meter vrij tussen 2008 en 2012 domineerden in het zwembad.

De in het Groningse Sauwerd geboren Kromowidjojo is de dochter van een Surinaams-Javaanse vader en een Nederlandse moeder. Ze ging met haar broer mee naar de zwemtraining en bleek al snel een groot talent. Haar talent viel op en samen met haar jeugdcoach Jeanet Mulder werkte ze in een klotsbadje met ouderwetse tegels en bolletjeslijnen in Groningen aan een plan om de Olympische Spelen van Peking in 2008 te halen.

In een deuk

Kromowidjojo trainde in haar tienerjaren maar zes uur in de week en dacht dat tien uur training in de week wel genoeg zou zijn om de Spelen te halen. Toen bondscoach Marcel Wouda dat hoorde, lag hij in een deuk. Met z’n drieën maakten ze een plan richting Peking. Jeugdcoach Mulder haalde daarvoor informatie van Amerikaanse dvd’s en uit ‘zwembijbels’ en knutselde zelf een camerasysteem in elkaar om Kromowidjojo te filmen.

Het plan werkte. Kromowidjojo won in 2008 meteen goud met de Nederlandse estafettevrouwen en werd uitgeroepen tot sporttalent van Nederland. Daarna maakte ze de overstap naar het nationaal trainingscentrum en kwam daar onder de hoede van coach Jacco Verhaeren, die al grote successen behaalde met Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruijn.

Vier jaar later werd Kromowidjojo in 2012 de koningin van Londen met de gouden dubbelslag op de 50 en 100 meter vrij. Ze was echter zo gefixeerd op het zwemmen van de perfecte wedstrijd, dat ze niet eens heel tevreden was na twee keer individueel olympisch goud. Het had sneller gekund, oordeelde ze hard.

Positief denken

Het succes van Londen zou echter het hoogtepunt van haar carrière blijven. In de jaren erna won ze nog één individuele wereldtitel op de langebaan, in 2013 op de 50 meter vrij in Barcelona. Op de kortebaan had ze meer succes: in het 25-meterbad won ze in totaal acht individuele wereldtitels.

De laatste jaren bleek de 100 meter vrij te lang geworden. De Spelen van Rio in 2016 liepen uit op een teleurstelling. In een roerige tijd binnen de zwembond werd er geen enkele medaille gewonnen in het olympisch bad. Kromowidjojo liet op de Spelen van Tokio afgelopen zomer de 100 meter vrij schieten. Ze werd twee keer vierde op de 4 keer 100 meter vrij en de 50 meter vrij en was daar heel blij mee.

Topzwemmen veranderde Kromowidjojo van een onzeker meisje naar een zelfbewuste vrouw. Ze leerde zichzelf, met hulp van anderen, om positief te denken en te kijken op welke manier ze zichzelf nog kon uitdagen in het bad. Na haar laatste mondiale titelstrijd besloot ze dat ze alles eruit had gehaald wat erin had gezeten. Het is tijd voor wat anders.