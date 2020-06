Krol en Otten samen door bij Partij voor de Toekomst: ‘Af en toe discussie, mag dat alsjeblieft?’

Twee Henken kunnen meer dan één, dus bundelen Henk Krol en Henk Otten hun krachten. De opgestapte 50Plus-leider en de weggejaagde oprichter van Forum voor Democratie gaan samen door bij Krols Partij voor de Toekomst. Gaat dat wel goed? We spreken Krol.

Wanneer werd de kiem gelegd voor deze fusie?

‘Drie weken geleden zat ik in Business Class, het programma van Harry Mens. Na afloop vroeg Harry of ik weleens met Henk Otten had gesproken. En passant, antwoordde ik, maar niet echt serieus. Toen zei hij: als ik hoor wat hij wil en wat jullie willen, waarom gaan jullie dan niet eens met elkaar praten?

‘Moet ik dat nou doen, dacht ik, moet ik dat nou doen... Uiteindelijk besloot ik: waarom ook niet. Ik heb hem een appje gestuurd en we zijn samen thee gaan drinken bij hotel Leonardo in Den Haag. En zie hier, in vrij korte tijd, het resultaat.’

De bedoeling is dat u de politiek leider wordt en Henk Otten de partijvoorzitter. Gaan de andere leden van Ottens huidige partij GO in de Eerste Kamer en Provinciale Staten mee naar de Partij voor de Toekomst?

‘Die gaan allemaal mee. In één keer hebben we veel meer volksvertegenwoordigers. Dat is natuurlijk ook wel fijn dat je de versplintering toch probeert zoveel mogelijk tegen te gaan. Uiteindelijk gaat het om het belang van Nederland.

‘Heel vaak werd onze steun ingeroepen bij stemmingen, ook door het kabinet. Dan moesten we zeggen: in de Tweede Kamer kunnen we die steun beloven, maar in de Eerste Kamer niet. Otten had soortgelijke gesprekken in omgekeerde vorm. Nu kunnen we zeggen: we gaan er gezamenlijk voor. Je bent ineens een stuk aantrekkelijker.’

Henk Otten, voorheen senator voor Forum voor Democratie. Beeld ANP

Wat worden de belangrijkste punten van de partij?

‘Belangrijkste punten… Er zijn natuurlijk heel veel verschillende dingen waarop we ons richten. We zitten naar ik hoop in de nadagen van de coronacrisis, dus we moeten zorgen dat het midden- en kleinbedrijf zo snel mogelijk opstart. We zijn heel erg voor directe democratie, met partijleden die kunnen meepraten over de koers. En natuurlijk zitten we boven op de belangen van de ouderen, die al twaalf jaar niet geïndexeerd zijn op hun pensioen.’

Henk Otten is zeer kritisch op uitgaven voor het klimaat. Uw collega-Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen kwam juist van de Partij voor de Dieren. Bijt dat elkaar niet?

‘Kijk, niemand wil deze aarde slecht achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar het moet wel gebeuren op een manier die betaalbaar is, op een tempo dat redelijk is. Je moet je ook realiseren wat je als mens wel en niet kunt. Natuurrampen en ellende kunnen we niet voorkomen, maar we moeten wel proberen om ons er zo goed mogelijk tegen te wapenen.’

Op de website van uw PvdT staat: een gezond milieu is van levensbelang. Dan moet dat toch de allerhoogste prioriteit zijn?

‘Het blijft een hoge prioriteit, van het grootste belang, maar het moet wel realistisch zijn.

‘Luister, natuurlijk zullen we op onderdelen af en toe discussies hebben. Mag dat alsjeblieft? Ik ben ervan overtuigd dat dit mensen zijn waarmee we altijd uit de problemen kunnen komen.’

Eerst ging u samen met Van Kooten, nu gaat u verder met de GO’ers. Gaat het u om uw idealen of om het pluche?

‘Om het pluche gaat het me zeker niet, niet op mijn leeftijd. Ik merkte dat je met twee zetels in de Tweede Kamer heel veel kunt roepen, maar serieus genomen word je niet. En nu... Als je ziet hoe dit nieuws wordt opgepakt, hoe de telefoon roodgloeiend staat: we kunnen nu wat. Het is fijn dat je idealen hebt, maar als je niets kunt verwezenlijken, heb je er niets aan.’

Hoe geloofwaardig bent u nog?

‘Er is één iemand die daar nooit over mag oordelen. Dat ben ikzelf. Het is de kiezer die daarover gaat.’

Correctie:

In een eerdere versie van dit artikel stond dat Henk Krol en Henk Otten thee dronken in hotel Leonardo in Amsterdam. Dat moest zijn: in Den Haag. In het bovenstaande artikel is dit verbeterd.