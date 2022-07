Kroatië voert euro in, vanaf 1 januari 2023 geen gewissel meer voor de toerist

Op de markt in Zagreb werd vandaag nog met kuna's betaald. Vanaf 1 januari gaat Kroatië over op de euro. Beeld AP

De Europese ministers van Financiën gaven dinsdagmiddag hun zegen aan de uitbreiding van de eurozone. Het laatste land dat de euro invoerde was Litouwen in 2015. Met Kroatië (circa 4 miljoen inwoners) gebruiken straks bijna 350 miljoen EU-burgers de euro.

Afgelopen maanden onderzochten de Europese Commissie en de ECB of Kroatië aan alle vereisten voldeed om de euro te kunnen invoeren. Dat is het geval, concludeerden beide instituties. De ministers namen dat oordeel over.

Inflatie

De inflatie in Kroatië wijkt niet af van die in de andere eurolanden en het financieringstekort duikt onder de maximaal toegestane grens van 3 procent van het bruto binnenlands product. De staatsschuld van 75 procent is weliswaar hoger dan het Stabiliteitspact toelaat (maximaal 60 procent), maar is dalende en aanzienlijk lager dan de schuldquote van veel andere eurolanden.

De laatste stap die dinsdag werd gezet was het vastleggen van de definitieve omwisselkoers: 7,5345 kuna’s zijn goed voor 1 euro. Dat komt overeen met de wisselkoers die al langer werd gebruikt.

Kroatië werd in 2013 lid van de EU. Invoering van de euro is belangrijk voor het voormalige deel van Joegoslavië vanwege het grote aantal toeristen dat jaarlijks de steden, stranden en eilanden bezoekt.

Uitzondering voor Denemarken

De euromunten kwamen in 2002 in omloop. Bij de start maakten 12 EU-landen deel uit van de eurozone, dat aantal is geleidelijk gegroeid naar 20 vanaf 1 januari. In principe zijn alle EU-landen verplicht de euro in te voeren, alleen Denemarken heeft bij de toetredingsonderhandelingen een uitzondering hierop bedongen.

De EU zet echter geen druk op de landen die nog niet in de eurozone zitten. Sommige zijn er economisch nog niet klaar voor (Roemenië, Bulgarije, Hongarije, Polen, Tsjechië), of hebben politieke bezwaren (Zweden).