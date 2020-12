Kroatië getroffen door zware aardbeving: ‘We hebben hulp nodig’

Soldaten inspecteren de schade in epicentrum Petrinja. Beeld AP

Op beelden van lokale media zijn bergen bakstenen, ingestorte muren en daken in puin te zien. Er zijn zes doden en twintig gewonden gemeld. De burgemeester van Petrinja, Darinko Dumbovic, zei tegen de krant 24sata dat een twaalfjarig meisje in de stad is omgekomen. De andere doden vielen volgens tv-zender HRT in omliggende dorpen. Regionale zender N1 zond beelden uit van een man en een jongetje die in Petrinja uit een auto onder het puin vandaan gehaald werden.

‘Mijn stad ligt in puin, er zijn kinderen dood. We hebben hulp nodig, dit is als Hiroshima’, zei burgemeester Dumbovic na de ramp. Hij riep brandweermensen en het leger op om in Petrinja te komen helpen. Ook in hoofdstad Zagreb is schade aan gebouwen en in veel buurten viel de elektriciteit uit.

De beving was zo hevig dat hij zelfs in verscheidene Italiaanse regio’s werd gevoeld, en in Oostenrijk, Bosnië en Servië. In de Sloveense hoofdstad Ljubljana moest het parlement zelfs midden in een vergadering naar buiten vluchten. Slovenië zette dinsdagmiddag uit voorzorg de kerncentrale in Krsko stil, die de twee landen delen en die dicht bij de Kroatische grens ligt.

Tweede aardbeving

Het is de tweede aardbeving in twee dagen in de regio ten zuidoosten van Zagreb. Maandagavond werd Kroatië al opgeschrikt door een lichtere beving, met een kracht van 5.2, waarbij geen doden of gewonden zijn gevallen. Ook op 22 maart was het raak en kwam bij een aardbeving één persoon om het leven. Toen raakten 27 mensen gewond en was er grote materiële schade.

Uitgerekend dinsdagochtend had minister van Bouw Darko Horvat bekendgemaakt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor het herstel van onder meer Petrinja, omdat er na de nieuwe aardbeving van maandag een stroom van kritiek op gang gekomen was. Ook stelde hij 1,5 miljard aan EU-subsidie in het vooruitzicht voor het herstel van Zagreb.

Herstel

Volgens inwoners van Zagreb, Petrinja en het naburige Sisak was er sinds de beving van maart te weinig geld naar het herstel gegaan. Dankzij de nieuwe regeling zouden inwoners van Sisak hun schade vanaf woensdag kunnen melden, al wist de minister niet of het beschikbaar gestelde bedrag toereikend zou zijn.

Nu ziet het ernaar uit dat het politieke gebaar al binnen een paar uur door de werkelijkheid is ingehaald. Premier Andrej Plenkovic en president Zoran Milanovic arriveerden dinsdagmiddag in Petrinja en verklaarden het stadscentrum tot onbewoonbare zone. De premier beloofde noodopvang voor alle getroffenen. Het leger zorgt voor 500 slaapplekken in tenten. Ook worden mensen tijdelijk in lege hotels gehuisvest.

Een ziekenhuis in Sisak raakte zwaar beschadigd en moest de patiënten evacueren, waarvoor de interregionale lockdown tijdelijk werd opgeschort. Seismologen waarschuwen voor het gevaar van naschokken, die extra riskant zijn in oude en nu toch al verzwakte gebouwen.