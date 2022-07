Kritische uitspraak hof in zaak-Butink is ‘pure erkenning’ voor geadopteerden

Dilani Butink (midden) met advocaten Elles ten Vergert (links) en Lisa-Marie Komp dinsdag voorafgaand aan de uitspraak bij het gerechtshof Den Haag. Beeld ANP

Geadopteerde Dilani Butink kon het deze week maar nauwelijks geloven. Na jarenlang juridisch getouwtrek bevestigde het gerechtshof Den Haag dan toch wat zijzelf al veel langer vermoedde: dat de Nederlandse staat en de stichting Kind en Toekomst onrechtmatig hebben gehandeld, toen Dilani in 1992 als baby voor een adoptie uit Sri Lanka werd overgebracht naar Nederland.

Butink is een van de vele buitenlandse geadopteerden die worstelen met vervalste of ontbrekende gegevens in hun adoptiedossier. Zonder de juiste afstammingsgegevens is een zoektocht naar biologische familie vaak een onmogelijke queeste. Het is nu voor het eerst dat een rechter zich zo kritisch uitspreekt over de verantwoordelijkheid van de staat bij buitenlandse adopties. Met het oordeel van het gerechtshof in de hand kan Butink een schadevergoeding eisen van de staat en de stichting die haar adoptie destijds regelde – bijvoorbeeld voor alle kosten van haar pogingen om haar familie te vinden.

Babybendes

Kunnen andere geadopteerden ook hoop putten uit deze uitspraak? Daar lijkt het wel op. Jurist Dewi Deijle, zelf geadopteerd uit Indonesië, vertegenwoordigt ruim honderd geadopteerden en heeft namens hen al twee keer geprobeerd de staat aansprakelijk te stellen voor geleden schade. De overheid heeft die verzoeken steeds afgewezen. Een stap naar de rechter stelde Deijle tot nog toe uit. ‘Want het is zo moeilijk te bewijzen allemaal. In de periode dat ik ben geadopteerd, waren er ook al verhalen over babybendes die kinderen roofden en verkochten. Mogelijk was ik er daar één van, maar hoe kan ik dat aantonen?’

Maar Deijle ziet in het arrest van het hof aanknopingspunten voor een collectieve rechtszaak. Zo maakt de rechter nu heel duidelijk dat de Nederlandse overheid niet zomaar mocht aannemen dat de adoptiegegevens wel zouden deugen als de autoriteiten in het land van herkomst zeiden dat alles klopte. Zo’n ‘formalistische en afstandelijke houding’ is volgens de rechter onvoldoende. In andere woorden: de overheid moet niet alleen vaststellen dat er papieren zijn, zij heeft ook de plicht te onderzoeken of die papieren betrouwbaar zijn.

‘Forse tik op de vingers’

‘De staat zegt vaak: wij zijn niet aansprakelijk, we zijn slechts toezichthouder’, zegt advocaat Mark de Hek, die 21 geadopteerden uit Sri Lanka bijstaat. ‘Maar dit is echt een forse tik op de vingers door het hof.’ Hoewel iedere adoptiezaak anders is, ziet ook De Hek in het arrest genoeg munitie die hij kan gebruiken om de zaak van zijn eigen cliënten door te zetten. Een van hen, de uit Sri Lanka geadopteerde Sam van den Haak, zegt de uitspraak te zien als ‘pure erkenning’. ‘Weet je wel hoe belangrijk dit voor mij is?’

Zo vormt dit arrest voor kritische geadopteerden een nieuw lichtpunt in wat volgens jurist Deijle soms ‘een eindeloze strijd’ lijkt voor gerechtigheid. Even leek die strijd gestreden, toen de commissie-Joustra begin 2021 verslag uitbracht aan de regering van haar onderzoek naar de adoptieketen. In een bikkelhard rapport maakte Joustra glashelder hoe het Nederlandse adoptiesysteem ruimte gaf aan allerlei misstanden, tot aan georganiseerde kinderhandel aan toe. Toenmalig minister Sander Dekker van Rechtsbescherming maakte namens de overheid excuses aan geadopteerden en schortte per direct alle lopende adoptieprocedures op.

‘Sindsdien is er veel meer aandacht voor geadopteerden’, signaleert advocaat De Hek. ‘Er zijn zaken essentieel fout gegaan. Met dat rapport is er erkenning van hun belangen gekomen.’

Nog killere brief

Toch volgden opnieuw teleurstellingen. Dewi Deijle: ‘Onze tweede aansprakelijkstelling van de overheid hebben wij bewust pas ingediend na het verschijnen van het rapport-Joustra. Dan denk je: nu kunnen ze toch niet meer om hun verantwoordelijkheid heen? Maar ook die aansprakelijkstelling werd afgewezen, zo mogelijk met een nog killere brief dan de eerste.’

En ondanks alle onthulde schandalen, blijkt er nog altijd een politieke meerderheid die de mogelijkheid van buitenlandse adoptie wil openhouden. In april van dit jaar maakte minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) bekend dat hij alweer werkt aan een nieuwe adoptieregeling. Eentje die misstanden moet uitsluiten, onder meer door een strengere selectie van herkomstlanden en een betere samenwerking met die landen.

Simplistisch frame

In een uitzending van Medialogica legde hoogleraar Marlou Schrover onlangs uit hoe sterk het denken over adoptie wordt beïnvloed door beeldvorming. ‘Het is óf bij ons, óf dood’, is volgens Schrover het simplistische, maar ijzersterke frame waardoor adoptie vaak wordt bezien. Waar in elk ander dossier zo’n enorme bak aan kritiek allang zou hebben geleid tot een beslissing om te stoppen, blijft dat in het geval van adoptie volgens de hoogleraar een ‘moeilijk te verkopen beslissing’.

Dat het gerechtshof zich nu zo kritisch heeft uitgelaten over de grote verantwoordelijkheid van de staat, verandert daar vermoedelijk niet direct iets aan. Toch gaat een deel van de geadopteerden na deze week ietsje lichter door het leven. Advocaat De Hek: ‘Dat nu ook de rechter, en niet zomaar een rechter, oordeelt dat de overheid op onverantwoorde wijze is omgegaan met de belangen van heel kwetsbare mensen, geeft hoop en perspectief.’