Kritische Saoedische journalist volgens verloofde gearresteerd in Turkije

Een kritische Saoedische journalist wordt sinds dinsdagmiddag vermist in Turkije. Waarschijnlijk wordt hij vastgehouden in het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul.

Jamal Khashoggi in 2012. Foto EPA

De 59-jarige Jamal Khashoggi, die sinds twee jaar in zelfgekozen ballingschap in de Verenigde Staten leeft, ging dinsdagmiddag om 1 uur het consulaat binnen voor papierwerk in verband met zijn aanstaande huwelijk. Volgens zijn Turkse verloofde Hatice, die buiten stond te wachten, is hij daarna niet meer naar buiten gekomen.

Volgens een regeringswoordvoerder in Riyad is er niets aan de hand en heeft Khashoggi na gedane zaken het gebouw spoedig weer verlaten. De woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei woensdagmiddag echter dat de journalist nog altijd in het consulaat verblijft. ‘We hebben geen informatie over het tegendeel.’

‘Hij is niet naar buiten gekomen’, zei de verloofde tegen persbureau AP. ‘Ik heb zijn telefoons en de sleutels van zijn huis. Er is iets met hem gebeurd, maar we weten niet hoe en wat.’ Dinsdag had ze twaalf uur staan wachten en ze was de volgende dag weer teruggekeerd. Op Khashoggi’s persoonlijke website stond: ‘Jamal is gearresteerd in het Saoedische consulaat in Istanbul.’

Hatice, de Turkse verloofde van Khashoggi (ze gaf haar achternaam niet), woensdag bij het Saoedische consulaat in Istanbul. Foto AP

Columnist en verslaggever

De redactie van The Washington Post, waarvoor Khashoggi regelmatig bijdragen schrijft, toonde zich bezorgd. ‘Het zou schandalig zijn als hij is vastgezet voor zijn werk als journalist en commentator’, aldus chef opinie Eli Lopez. ‘We hopen spoedig van hem te horen.’

Khashoggi is een columnist en verslaggever met een lange staat van dienst in het conservatieve koninkrijk. Op pan-Arabische satellietzenders was hij vaak te zien in talkshows. Hij is een voorstander van grotere maatschappelijke vrijheden en steekt zijn opvattingen doorgaans niet onder stoelen of banken. Geregeld heeft hij kritiek geleverd op de machthebbers in zijn land.

Hij verliet Saoedi-Arabië in september vorig jaar, kort nadat enkele tientallen activisten en dissidente intellectuelen waren gearresteerd. Waarschijnlijk vreesde hij de volgende te zijn. Hij had al een verbod gekregen nog langer te twitteren en stukken te publiceren in de pan-Arabische krant Al Hayat.

Kritisch

Khashoggi had diverse malen kritisch geschreven over de gang van zaken onder de jonge kroonprins Mohammed bin Salman, die sinds twee jaar de touwtjes stevig in handen heeft in Saoedi-Arabië.

‘Ik heb mijn huis, mijn familie en mijn baan verlaten en ik verhef mijn stem’, schreef hij na zijn vertrek in The Washington Post. ‘Iets anders zou verraad zijn jegens degenen die zuchten in gevangenschap. Ik kan spreken, terwijl zo velen dat niet kunnen.’ Ook sprak hij zich uit tegen de ‘intimidatie, arrestaties en publieke vernederingen van intellectuelen en religieuze leiders’.

In mei bekritiseerde hij kroonprins Mohammed vanwege de Saoedische militaire inmenging in Jemen en vanwege zijn autoritaire beleid. ‘Van ons wordt verwacht hard te applaudisseren voor de sociale hervormingen en lof te zingen van de kroonprins, en tegelijkertijd elke hoop op politieke vrijheid op te geven.’