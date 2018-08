Kritische reacties op plan van banken om beloningswoede te voorkomen

In een vandaag gepubliceerde ‘position paper’ pleit de Nederlandse Vereniging van Banken voor zelfregulering. Door vooraf meer te praten met betrokkenen en het beloningsbeleid beter uit te leggen, kan volgens de lobbyclub veel onvrede worden weggenomen.

Het plan is een reactie op de beloningswoede van eerder dit jaar. Toen kondigde ING aan het salaris van topman Ralph Hamers met ruim 50 procent te willen verhogen naar 3 miljoen euro per jaar. Klanten liepen daarop weg, medewerkers begonnen te morren en ook het kabinet toonde zich zeer ongelukkig. Geschrokken van alle ophef trok ING-president-commissaris Jeroen van der Veer het voorstel in.

De NVB stelt nu dat de eigen gedragscode, de ‘code banken’, nadere ‘verduidelijkingen en aanscherping’ behoeft. Concreet zal de raad van commissarissen van een bank, die verantwoordelijk is voor het beloningsbeleid, al voorafgaande aan de aandeelhoudersvergadering toelichten ‘hoe de verwachtingen van aandeelhouders, klanten en medewerkers en het maatschappelijk draagvlak zijn meegewogen’.

Maatschappelijk vacuüm

‘Teleurstellend’, noemt directeur Rients Abma van Eumedion de voorstellen in een eerste reactie op twitter. De belangenbehartiger van de grote, institutionele beleggers beschouwt de voorstellen als ‘oude wijn in nieuwe zakken’. In plaats van nog meer de nadruk te leggen op communicatie, zou volgens hem de positie van aandeelhouders moeten worden versterkt. Die worden nu nog vaak genegeerd als het om topbeloningen gaat. Zo stemde meer dan de helft van de beleggers tegen een nieuw, riant beloningsvoorstel bij de kleine Bossche bank Van Lanschot Kempen. Het plan ging desondanks gewoon door.

Ook GroenLinks-kamerlid Bart Snels vindt de NVB-reactie ‘wel erg vrijblijvend’. Hij is initiatiefnemer van een wetsvoorstel dat de minister van Financiën in de toekomst een veto zou geven bij loonsverhogingen voor topbankiers. ‘Het is goed dat bij de banken het besef doordringt dat zij niet in een maatschappelijk vacuüm leven, maar dit gaat niet ver genoeg. Banken hebben een nutsfunctie en kunnen niet failliet gaat. Dan is het logisch dat de politiek zich hier intensief mee bemoeit.’