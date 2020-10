Kritische oud-functionaris ‘Anonymous’ onthult identiteit om herverkiezing Trump te voorkomen

Miles Taylor toen hij nog werkte voor de inmiddels vertrokken minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen (r). Beeld AP

‘Het blijkt een lage ambtenaar te zijn, een waardeloos figuur, die nooit in het Witte Huis heeft gewerkt’, aldus de president nadat Miles Taylor, voormalig ambtenaar bij het ministerie van Veiligheid, bekendmaakte dat hij ‘Anonymous’ is. ‘Hij is een leugenaar en een lafaard’, meende Trumps woordvoerder Kayleigh McEnany.

Met Taylors onthulling is er een einde gekomen aan de zoektocht in het Witte Huis en in de media naar de medewerker die Trump te kijk zette in een opiniestuk en een boek. Hij veroorzaakte in 2018 veel opschudding toen hij in een opiniestuk in The New York Times claimde deel uit te maken van een anonieme groep binnen de regering-Trump die de president tegenwerkte. De krant omschreef hem als een ‘hoge regeringsfunctionaris’ en ook Taylor zelf wekte die indruk.

‘Ik werk voor de president, maar gelijkgestemde collega’s en ik hebben gezworen om delen van zijn agenda en zijn ergste neigingen te dwarsbomen’, aldus Taylor in het artikel. Hij noemde Trump een incompetente president die ‘grillig gedrag’ vertoonde en die gevaarlijk was voor Amerika. ‘We zijn diep gezonken met hem.’

Trump reageerde toen woedend en nam het woord ‘hoogverraad’ in de mond. De president gaf opdracht te achterhalen wie hem tegenwerkte, maar pogingen daartoe liepen tot zijn grote frustratie op niets uit.

That’s too bad. I remember you, all too well. And I will continue shining a light on your failed presidency through the election—and beyond. https://t.co/ARzUQ9oss2 pic.twitter.com/JEgBCxdSss — Miles Taylor (@MilesTaylorUSA) 28 oktober 2020

Herverkiezing voorkomen

Nadat Taylor vorig jaar een boek publiceerde over Trumps ‘chaotische’ presidentschap, namen de speculaties toe dat het mogelijk om een hoge adviseur van de president ging die hem tegenwerkte. Zo werd Kellyanne Conway veelvuldig genoemd, wier echtgenoot Trump dagelijks fel bekritiseert, met name op Twitter. In Een Waarschuwing komen Witte Huis-medewerkers en andere regeringsfunctionarissen anoniem aan het woord. Trump wordt onder andere beschreven als een ‘12-jarige in een verkeerstoren, die willekeurig op de knoppen van de overheid drukt’.

De auteur blijkt echter een minder vooraanstaande positie te hebben bekleed dan hij zelf deed voorkomen. Taylor werkte sinds 2017 op het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Toen hij het anonieme opiniestuk schreef, was hij plaatsvervangend stafchef van minister Kirstjen Nielsen. De Washington Post schaarde zich woensdag achter veel critici die zich afvroegen of de hoofdredactie van The New York Times in 2018 de rol van Taylor in de regering groter had gemaakt dan het in werkelijkheid was.

In 2019 vertrok Taylor bij het ministerie, waarna hij onder andere aan de slag ging bij CNN. De omroep wist niet dat hij Anonymous was, hoewel er wel een vermoeden bestond. Het werd hem verschillende keren gevraagd, omdat Taylor in uitzendingen vaak uit de doeken deed wat hij had meegemaakt in de regering. Hij ontkende echter steeds Anonymous te zijn.

Taylor zegt dat hij nu toch zijn identiteit onthult om, zo vlak voor de verkiezingen, te voorkomen dat Trump wordt herkozen. Hij zegt te hopen dat meer regeringsfunctionarissen naar buiten treden. Ook doet Taylor, die een Republikein is maar nu Joe Biden steunt, een beroep op zijn partijgenoten om op de Democraat te stemmen. Taylor: ‘Zijn beleidsagenda kan niet erger zijn dan de schade die de huidige president onze republiek heeft toegebracht. Ik geloof dat het fatsoen van Joe Biden ons weer bij elkaar zal brengen, waar de oneerlijkheid van Donald Trump ons uit elkaar heeft gescheurd.’

The New York Times called "Anonymous" op-ed author Miles Taylor a Trump "senior official."



Was that accurate? https://t.co/ORoTLSsJcW — The Washington Post (@washingtonpost) 29 oktober 2020

Excuses

Taylor, die vanwege zijn functie af en toe in het Witte Huis kwam, plaatste op Twitter meteen foto’s uit het Oval Office nadat Trump op campagne in Arizona had gezegd dat hij de ambtenaar niet kende. ‘Jammer’, aldus Taylor bij foto’s van een bijeenkomst met Trump. ‘Ik herinner mij jou maar al te goed.’

Tegenover CNN bood hij zijn excuses aan vanwege zijn ontkenning Anonymous te zijn. ‘Je loog tegen ons’, aldus CNN-presentator Chris Cuomo woensdag tegen Taylor. ‘Weet je wat het probleem is nu blijkt dat je hebt gelogen? Je staat nu te boek als een leugenaar en mensen zullen er moeite mee hebben om je te geloven.’ In de verklaring waarin hij bekendmaakte Anonymous te zijn, zegt Taylor dat hij zo lang mogelijk anoniem wilde blijven om de president te dwingen in te gaan op wat hij had geschreven.

Volgens hem zou Trump de aandacht hebben afgeleid met onder andere persoonlijke aanvallen als zijn identiteit bekend was geworden. ‘Ik begrijp waarom sommige mensen het twijfelachtig vonden om, onder de dekmantel van anonimiteit, zulke ernstige beschuldigingen te uiten tegen een zittende president’, aldus Taylor. Hij geeft aan dat hij er flink mee heeft geworsteld, ‘maar ik sta er nog steeds achter.’